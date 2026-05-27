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Medio Oriente Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso?

SDA

27.5.2026 - 07:16

Un raid a Gaza ha presumibilmente ucciso il nuovo capo dell'ala militare di Hamas.
Un raid a Gaza ha presumibilmente ucciso il nuovo capo dell'ala militare di Hamas.
Keystone

Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas, è stato ucciso dall'Idf in un attacco a Gaza City. Lo riferiscono fonti dello Stato ebraico.

Keystone-SDA

27.05.2026, 07:16

27.05.2026, 07:38

«Su indicazione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu e del Ministro della Difesa Israel Katz, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno appena condotto un attacco a Gaza prendendo di mira Mohammed Odeh – il nuovo comandante dell'ala militare dell'organizzazione terroristica Hamas e uno degli architetti del massacro del 7 ottobre», si legge in una dichiarazione congiunta rilasciata da Netanyahu e Katz.

Odeh è quindi stato ucciso a pochi giorni dalla nomina. Il suo predecessore, uno degli artefici del massacro terroristico del 7 ottobre, Izz ad-Din Haddad, era stato eliminato durante un attacco a Gaza City 10 giorni fa.

Successivamente, nella Striscia c'è stato un altro attacco, ed entrambi i raid hanno causato almeno due morti e oltre dieci feriti.

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