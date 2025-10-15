Medio OrienteI media: «Israele riaprirà oggi il valico di Rafah agli aiuti»
Israele autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari, riporta l'emittente pubblica israeliana Kan.
Con questa riapertura, «600 camion di aiuti umanitari saranno consegnati (oggi) alla Striscia di Gaza dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni internazionali autorizzate, dal settore privato e dai paesi donatori», ha riportato l'emittente sul suo sito web senza citare le fonti.