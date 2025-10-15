  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente I media: «Israele riaprirà oggi il valico di Rafah agli aiuti»

SDA

15.10.2025 - 08:14

I camion di aiuti umanitari in attesa di procedere verso il valico di Rafah (foto d'archivio)
I camion di aiuti umanitari in attesa di procedere verso il valico di Rafah (foto d'archivio)
Keystone

Israele autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari, riporta l'emittente pubblica israeliana Kan.

Keystone-SDA

15.10.2025, 08:14

15.10.2025, 08:16

Con questa riapertura, «600 camion di aiuti umanitari saranno consegnati (oggi) alla Striscia di Gaza dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni internazionali autorizzate, dal settore privato e dai paesi donatori», ha riportato l'emittente sul suo sito web senza citare le fonti.

I più letti

Alessandra Amoroso sulla salute della figlia: «Basta bugie. State dando il peggio di voi»
Ecco perché un arbitro di hockey è stato bandito a vita. Il video mostra il «gravissimo» errore
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Manufatto romano di 1'900 anni fa riemerge in un giardino di New Orleans

Altre notizie

Russia. Il Cremlino: «Putin riceve oggi il leader siriano Sharaa»

RussiaIl Cremlino: «Putin riceve oggi il leader siriano Sharaa»

Medio Oriente. Media: «Uno dei quattro corpi restituiti a Israele non è quello di un ostaggio»

Medio OrienteMedia: «Uno dei quattro corpi restituiti a Israele non è quello di un ostaggio»

Stati Uniti. Trump proclama il 14 ottobre «giornata del ricordo» per Charlie Kirk

Stati UnitiTrump proclama il 14 ottobre «giornata del ricordo» per Charlie Kirk