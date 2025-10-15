I camion di aiuti umanitari in attesa di procedere verso il valico di Rafah (foto d'archivio) Keystone

Israele autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari, riporta l'emittente pubblica israeliana Kan.

Keystone-SDA SDA

Con questa riapertura, «600 camion di aiuti umanitari saranno consegnati (oggi) alla Striscia di Gaza dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni internazionali autorizzate, dal settore privato e dai paesi donatori», ha riportato l'emittente sul suo sito web senza citare le fonti.