USA-Russia L'inviato russo Dmitriev è a Miami per negoziati con gli Stati Uniti

SDA

11.3.2026 - 21:55

Kirill Dmitriev in una foto d'archivio.
Kirill Dmitriev in una foto d'archivio.
Keystone

Kirill Dmitriev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti, è a Miami, dove sta avendo incontri con «rappresentanti dell'amministrazione di Donald Trump».

Keystone-SDA

11.03.2026, 21:55

11.03.2026, 21:57

Lo scrivono le agenzie russe Tass e Interfax citando loro fonti.

Interfax sottolinea che si tratta di negoziati economici, come quelli che Dmitriev ha avuto con gli inviati americani il mese scorso a Ginevra, in coincidenza con le trattative trilaterali tra Ucraina, Russia e Usa.

