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Guerra Ucraina pronta a riavviare da oggi l'oleodotto Druzhba verso Ungheria e Slovacchia

SDA

22.4.2026 - 11:54

Dovrebbero ripartire le forniture di petrolio russo all'Europa centrale
Dovrebbero ripartire le forniture di petrolio russo all'Europa centrale
Keystone

L'Ucraina ha comunicato al gruppo petrolifero ungherese Mol che le consegne di petrolio greggio russo riprenderanno oggi attraverso l'oleodotto Druzhba verso Ungheria e Slovacchia.

Keystone-SDA

22.04.2026, 11:54

22.04.2026, 11:56

Ciò dovrebbe consentire potenzialmente a Budapest di sbloccare un prestito di 90 miliardi di euro (105,79 miliardi di dollari) destinato a Kiev. Lo riporta Reuters sul sito.

L'oleodotto è diventato una delle infrastrutture più controverse d'Europa da quando un attacco di droni russi ha danneggiato la condotta nell'Ucraina occidentale, interrompendo le forniture di petrolio russo a Ungheria e Slovacchia.

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