Medio OrienteI media del Libano: «All'alba raid aerei di Israele nel sud, molti feriti'»
SDA
20.3.2026 - 08:42
Israele ha effettuato attacchi aerei contro città del Libano meridionale, causando numerosi feriti, secondo quanto riportato venerdì dai media statali.
Keystone-SDA
20.03.2026, 08:42
20.03.2026, 08:56
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«Aerei da combattimento nemici israeliani hanno colpito all'alba, prendendo di mira le città di Bafliyeh e Hanine nei distretti di Tiro e Bint Jbeil», ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Nna, aggiungendo che le forze israeliane hanno colpito altre cinque città nel sud del Paese.