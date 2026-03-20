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Medio Oriente I media del Libano: «All'alba raid aerei di Israele nel sud, molti feriti'»

SDA

20.3.2026 - 08:42

Soccorritori in un villaggio del sud del Libano
Soccorritori in un villaggio del sud del Libano
Keystone

Israele ha effettuato attacchi aerei contro città del Libano meridionale, causando numerosi feriti, secondo quanto riportato venerdì dai media statali.

Keystone-SDA

20.03.2026, 08:42

20.03.2026, 08:56

«Aerei da combattimento nemici israeliani hanno colpito all'alba, prendendo di mira le città di Bafliyeh e Hanine nei distretti di Tiro e Bint Jbeil», ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Nna, aggiungendo che le forze israeliane hanno colpito altre cinque città nel sud del Paese.

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