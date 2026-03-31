Peter Szijjarto a colloquio con Vladimir Putin. Keystone

Una linea diretta tra il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha fornito a Mosca informazioni strategiche su questioni critiche dell'Ue.

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È quanto si evince da trascrizioni e registrazioni audio di chiamate rivelate da un'investigazione congiunta di più media europei, tra i quali The Insider e Vsquare.

I materiali, spiega l'inchiesta, «indicano che Szijjártó ha agito per conto del Cremlino, incluso spingendo per rimuovere gli oligarchi sanzionati dalle liste nere dell'Ue, tra cui la sorella di Alisher Usmanov», imprenditore nei settori media, telecomunicazioni, edilizia e industria.

In un'altra conversazione, con il vice ministro dell'energia russo, Szijjártó ha detto di stare facendo del suo meglio per bloccare un pacchetto di sanzioni dell'Ue e ha offerto di provare a salvare entità russe dalle sanzioni, aggiungendo che anche il governo slovacco stava aiutando lo sforzo coordinato russo-ungherese. Solo un'ora dopo che Szijjártó era arrivato a Budapest da San Pietroburgo il 30 agosto 2024, il ministro riceveva una telefonata dal suo omologo russo. Lavrov disse che Szijjártó era stato citato su tutti i media russi dopo la sua visita. «Ho detto qualcosa di sbagliato?» chiese nervosamente Szijjártó. «No, no, no. Dicevano solo che stai combattendo pragmaticamente per gli interessi del tuo Paese». «Guarda, sto chiamando su richiesta di Alisher e mi ha appena chiesto di ricordarti che stavi facendo qualcosa riguardo sua sorella,» ha detto Lavrov. «Sì, assolutamente,» rispose Szijjártó. «La questione è la seguente: insieme agli slovacchi stiamo presentando una proposta all'Ue per rimuoverla dalla lista. La presenteremo la prossima settimana e poiché inizierà il nuovo periodo di revisione, sarà messa all'ordine del giorno e faremo del nostro meglio per farla rimuovere», spiegò il ministro magiaro.

Nel colloquio rivelato dal gruppo dei media europei, molte critiche furono dirette a Josep Borrell, allora Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, che Lavrov definiva la sua «più grande delusione» laddove Szijjártó lo soprannominava il «Biden europeo». Lo spagnolo, osservava Lavrov, era stato molto più «ragionevole» quando rappresentava solo gli interessi di Madrid come ministro degli Esteri, prima della sua nomina alla Commissione Ue.

Prima di riattaccare, l'ungherese citava il nuovo quartier generale di Gazprom che aveva visitato in Russia, aggiungendo: «Sono sempre a vostra disposizione.» Sette mesi dopo – ricorda l'inchiesta – Ismailova è stata rimossa dalla lista delle sanzioni dell'Ue