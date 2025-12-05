  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA-Venezuela Maduro avrebbe chiesto 200 milioni a Trump per andarsene

SDA

5.12.2025 - 07:20

Sono pesanti le indiscrezioni dei media nei confronti di Nicolas Maduro.
Sono pesanti le indiscrezioni dei media nei confronti di Nicolas Maduro.
Keystone

Secondo una rivelazione del quotidiano britannico The Telegraph, Nicolás Maduro avrebbe chiesto al presidente statunitense Donald Trump di poter trattenere 200 milioni di dollari della sua fortuna privata in cambio della fuga dal Venezuela.

Keystone-SDA

05.12.2025, 07:20

05.12.2025, 07:31

La telefonata, durata circa 15 minuti, si è svolta nei giorni scorsi, in un clima di crescente pressione da parte di Washington perché il leader chavista lasci il potere.

Oltre ai fondi, Maduro avrebbe chiesto un'amnistia per un centinaio di funzionari del regime e un passaggio sicuro verso un Paese «amico». Richieste respinte dalla Casa Bianca, che non intende garantire protezione a figure accusate di legami con narcotraffico e corruzione. Maduro avrebbe inizialmente indicato Cuba come possibile destinazione, mentre Trump gli avrebbe suggerito Russia o Cina.

La pressione su Caracas è aumentata dopo la designazione del Cartello dei Soli come organizzazione terroristica internazionale. Trump, che mantiene un dispositivo militare nel Mar dei Caraibi, continua a sollecitare pubblicamente l'uscita di Maduro: «Non è una semplice campagna di pressione, va molto oltre», ha dichiarato il presidente Usa nei giorni scorsi.

I più letti

Trump s'è addormentato di nuovo durante una riunione, Jimmy Kimmel: «Io so perché!»
Ecco tutto quello che devi sapere sulla Coppa del Mondo di calcio 2026
Il commentatore su Odermatt: «Non ho mai visto nessuno sciare qui in questo modo»
Ubriaco investe un giovane e lo uccide, ma non passerà nemmeno un giorno in carcere
Sinner e Laila sbarcano a Dubai: incontro con Briatore e Alonso, poi il GP di Abu Dhabi

Altre notizie

Stati Uniti. Nuova strategia di Trump: le priorità saranno l'America Latina e la lotta all'immigrazione

Stati UnitiNuova strategia di Trump: le priorità saranno l'America Latina e la lotta all'immigrazione

Sondaggio. Crolla il gradimento dei polacchi per l'Unione Europea

SondaggioCrolla il gradimento dei polacchi per l'Unione Europea

Colombia. Uribe Londoño lascia la corsa per le presidenziali

ColombiaUribe Londoño lascia la corsa per le presidenziali