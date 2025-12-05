Sono pesanti le indiscrezioni dei media nei confronti di Nicolas Maduro. Keystone

Secondo una rivelazione del quotidiano britannico The Telegraph, Nicolás Maduro avrebbe chiesto al presidente statunitense Donald Trump di poter trattenere 200 milioni di dollari della sua fortuna privata in cambio della fuga dal Venezuela.

Keystone-SDA SDA

La telefonata, durata circa 15 minuti, si è svolta nei giorni scorsi, in un clima di crescente pressione da parte di Washington perché il leader chavista lasci il potere.

Oltre ai fondi, Maduro avrebbe chiesto un'amnistia per un centinaio di funzionari del regime e un passaggio sicuro verso un Paese «amico». Richieste respinte dalla Casa Bianca, che non intende garantire protezione a figure accusate di legami con narcotraffico e corruzione. Maduro avrebbe inizialmente indicato Cuba come possibile destinazione, mentre Trump gli avrebbe suggerito Russia o Cina.

La pressione su Caracas è aumentata dopo la designazione del Cartello dei Soli come organizzazione terroristica internazionale. Trump, che mantiene un dispositivo militare nel Mar dei Caraibi, continua a sollecitare pubblicamente l'uscita di Maduro: «Non è una semplice campagna di pressione, va molto oltre», ha dichiarato il presidente Usa nei giorni scorsi.