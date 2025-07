La ministra della sicurezza interna Kristi Noem Keystone

La ministra della sicurezza nazionale Kristi Noem nel mirino delle critiche per aver rallentato l'intervento della protezione civile in Texas, dove le alluvioni hanno causato almeno 120 morti e 160 dispersi.

Secondo indiscrezioni riportate da Cnn, le nuove regole imposte da Noem per tagliare i costi hanno frenato i soccorsi. In particolare la regola che prevede la firma della ministra per tutte le spese sopra i 100.000 dollari. Una norma che di fatto toglie autonomia alla protezione civile per interventi rapidi.

Le critiche a Noem si vanno a sommare alla bufera in corso contro la ministra della Giustizia Pam Bondi sul caso Epstein e sul capo del Pentagono Pete Hegseth per aver deciso di sospendere gli aiuti militari all'Ucraina senza notificarlo alla Casa Bianca.