Medio Oriente I media riferiscono: «Netanyahu convoca una riunione dopo la violazione da parte di Hamas»

SDA

28.10.2025 - 09:23

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu
Keystone

Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convocherà una riunione urgente in risposta alle violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei resti degli ostaggi.

Keystone-SDA

28.10.2025, 09:23

28.10.2025, 09:27

Lo scrive Ynet, versione online del quotidiano israeliano Yediot Ahronoth. Israele starebbe valutando diverse possibili risposte a queste violazioni, tra cui l'estensione della linea gialla sotto il controllo dell'Idf.

