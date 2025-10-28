Medio OrienteI media riferiscono: «Netanyahu convoca una riunione dopo la violazione da parte di Hamas»
28.10.2025 - 09:23
Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convocherà una riunione urgente in risposta alle violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei resti degli ostaggi.
Lo scrive Ynet, versione online del quotidiano israeliano Yediot Ahronoth. Israele starebbe valutando diverse possibili risposte a queste violazioni, tra cui l'estensione della linea gialla sotto il controllo dell'Idf.