Il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Keystone

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non andrà in Polonia per partecipare, il 27 gennaio, alla cerimonia per l'80esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Keystone-SDA SDA

Lo riporta il quotidiano polacco Rzeczpospolita, secondo cui il premier teme di essere arrestato a causa del mandato di cattura emesso nei suoi confronti dalla Corte penale internazionale (Cpi) dell'Aia il mese scorso.

Il vice ministro degli Esteri polacco Władysław Bartoszewski, responsabile della produzione e dell'organizzazione della cerimonia, ha dichiarato allo stesso media che la Polonia «si impegna a rispettare le decisioni della corte internazionale di giustizia».

Anche il presidente israeliano, Isaac Herzog, non dovrebbe partecipare all'evento, mentre è prevista la presenza del ministro degli Esteri, Gideon Sa'ar.