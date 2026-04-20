Shamar Elkins, l'uomo ucciso dalla polizia in Louisiana dopo aver ucciso otto bambini di cui sette suoi figli e ferito due donne, era nel mezzo della separazione dalla moglie e la coppia sarebbe dovuta comparire oggi in tribunale.

La polizia opera nei pressi della una sparatoria di massa, domenica 19 aprile 2026. KEYSTONE

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Lo riferisce alla Associated Press Crystal Brown, cugina di una delle donne ferite. Brown ha detto che la coppia stava litigando per la separazione prima della sparatoria.

I bambini uccisi nella strage in Louisiana erano tre maschi e cinque femmine di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, sette fratelli e un loro cugino, ha precisato l'ufficio del medico legale riportato dalla Cnn.

Un ragazzo di 13 anni è rimasto ferito dopo essere fuggito da una casa ed essersi lanciato dal tetto. Ha riportato alcune fratture, ma dovrebbe riprendersi.

Anche due donne adulte sono state colpite.

La moglie di Elkins, madre dei suoi figli, è stata colpita per prima e ha riportato «ferite molto gravi».

Poi Elkins si è recato in un'altra abitazione dove ha sparato agli otto bambini e a un'altra donna. Quest'ultima, madre dell'ottavo bambino ucciso, ha «ferite potenzialmente mortali», ha aggiunto.

Elkins era stato arrestato nel 2019 per possesso illegale di armi da fuoco, secondo un rapporto della polizia, dopo che un uomo in auto gli aveva puntato una pistola contro.

Ha anche prestato servizio nella Guardia Nazionale dell'Esercito della Louisiana per sette anni fino all'agosto 2020. Non è stato impiegato in missione.

L'uomo è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dagli agenti dopo aver rubato un'auto e aver ingaggiato un inseguimento con la polizia nella parrocchia vicina.