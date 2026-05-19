GuerraI media: «Pechino ha addestrato soldati russi schierati in Ucraina»
SDA
19.5.2026 - 13:37
Le forze armate di Pechino hanno addestrato segretamente circa 200 militari russi in Cina alla fine dello scorso anno e alcuni di loro sono poi stati schierati nel conflitto in Ucraina.
Keystone-SDA
19.05.2026, 13:37
19.05.2026, 13:51
SDA
Lo scrive Reuters sul sito, citando come fonti tre agenzie di intelligence europee.
Le sessioni di addestramento segrete, incentrate sull'uso di droni, si sono svolte tra la capitale e Nanchino, come previsto da un accordo russo-cinese siglato da alti ufficiali delle due parti il 2 luglio 2025, a Pechino. La Cina ha ripetutamente affermato di essere neutrale nel conflitto e continua a presentarsi come mediatore di pace tra Kiev e Mosca.