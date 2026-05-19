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Guerra I media: «Pechino ha addestrato soldati russi schierati in Ucraina»

SDA

19.5.2026 - 13:37

La Cina avrebbe addestrato alcuni soldati russi, in particolare nell'utilizzo di droni. (Immagine d'archivio).
La Cina avrebbe addestrato alcuni soldati russi, in particolare nell'utilizzo di droni. (Immagine d'archivio).
Keystone

Le forze armate di Pechino hanno addestrato segretamente circa 200 militari russi in Cina alla fine dello scorso anno e alcuni di loro sono poi stati schierati nel conflitto in Ucraina.

Keystone-SDA

19.05.2026, 13:37

19.05.2026, 13:51

Lo scrive Reuters sul sito, citando come fonti tre agenzie di intelligence europee.

Le sessioni di addestramento segrete, incentrate sull'uso di droni, si sono svolte tra la capitale e Nanchino, come previsto da un accordo russo-cinese siglato da alti ufficiali delle due parti il 2 luglio 2025, a Pechino. La Cina ha ripetutamente affermato di essere neutrale nel conflitto e continua a presentarsi come mediatore di pace tra Kiev e Mosca.

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