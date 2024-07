Il capo militare di Hamas sarebbe rimasto ferito in modo grave nel corso di un raid israeliano. (Immagine d'archivio). Keystone

L'intelligence militare israeliana e l'esercito stimano al momento che Mohammed Deif – capo militare di Hamas – sia rimasto «gravemente ferito» in un raid a Mawasi, nel sud della Striscia. Lo ha riferito il sito Ynet.

SDA

Un alto esponente di Hamas ha però definito – riferendolo alla Redio militare – «una sciocchezza» il fatto che il raid abbia colpito Mohammed Deif.

«Tutti i martiri – ha spiegato Abu Zuhri – sono civili e quanto accaduto è una grave escalation nella guerra genocida, appoggiata dagli Usa e dal silenzio del mondo».

Per l'esponente di Hamas l'attacco mostra che Israele non vuole un accordo per il cessate il fuoco.

Il ministero della Sanità palestinese ha detto che sono almeno 71 le persone uccise e 289 quelle ferite nell'attacco israeliano contro un accampamento di sfollati nel sud di Gaza.

La dichiarazione aggiorna il precedente bilancio «del terribile massacro dell'occupazione israeliana» – afferma in una nota Hamas – nel campo di Al-Mawasi.

SDA