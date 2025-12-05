  1. Clienti privati
Sondaggio Crolla il gradimento dei polacchi per l'Unione Europea

SDA

5.12.2025 - 10:40

Il presidente polacco Karol Nawrocki è palesemente euroscettico.
Il presidente polacco Karol Nawrocki è palesemente euroscettico.
Keystone

L'entusiasmo dei polacchi per l'Unione Europea è caduto dal 92% nel 2022 al 69% nell'anno corrente.

Keystone-SDA

05.12.2025, 10:40

05.12.2025, 10:49

Lo scrive oggi in apertura il quotidiano Gazeta Wyborcza sulla base di un sondaggio realizzato verso la fine di novembre scorso per la rivista francese Le Grand Continent.

Secondo questi dati il 25% dei polacchi vorrebbe addirittura l'uscita del proprio paese dalla Ue, nonostante i connazionali di papa Wojtyla risultassero finora i più decisi sostenitori della integrazione europea.

La Gazeta Wyborcza cita anche alcuni sondaggi interni polacchi dai quali risulta che l'appoggio alla Ue in realtà scende in Polonia già da alcuni anni: nel 2024 i sostenitori della Ue risultavano al 77%. Nel commentare tali tendenze il giornale indica il timore per la guerra con la Russia, l'impatto della propaganda russa attraverso i media sociali nonché il divulgarsi delle opinioni di politici di estrema destra, compreso l'euroscetticismo palese del nuovo presidente Karol Nawrocki.

