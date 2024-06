Secondo i funzionari statunitensi, l'esercito israeliano e Hezbollah hanno già preparato piani di combattimento e stanno lavorando per ottenere armi e munizioni in preparazione di un possibile conflitto. (Foto archivio) Keystone

Una guerra su larga scala tra Israele ed Hezbollah potrebbe scoppiare nelle prossime settimane se Israele e Hamas non riusciranno a raggiungere un accordo di cessate il fuoco su Gaza: lo scrive Politico, che cita fonti dell'intelligence statunitense.

SDA

Funzionari statunitensi stanno cercando di convincere entrambe le parti a ridurre la tensione, un compito che sarebbe molto più semplice con un cessate il fuoco in vigore a Gaza, scrive il giornale. Tuttavia, l'accordo è oggetto di trattative tese e i funzionari statunitensi non sono fiduciosi che Israele e Hamas accetteranno l'intesa attualmente sul tavolo nel prossimo futuro.

Nel frattempo, secondo due alti funzionari statunitensi a conoscenza di informazioni di intelligence, le forze di difesa israeliane ed Hezbollah hanno elaborato piani di battaglia e stanno cercando di procurarsi ulteriori armi.

Entrambe le parti hanno dichiarato pubblicamente di non voler entrare in guerra, ma gli alti funzionari dell'amministrazione Biden ritengono sempre più che sia probabile che scoppino intensi combattimenti nonostante gli sforzi per cercare di prevenirli, sottolinea Politico.

Il rischio è più alto ora che in qualsiasi altro momento delle ultime settimane, ha affermato un altro alto funzionario americano, aggiunge il giornale.

Secondo l'emittente statunitense NBC, il Pentagono si posiziona per essere pronto a evacuare gli americani dal Libano nel caso in cui gli scontri fra Israele e Hezbollah si intensificassero. Ieri la NBC, citando alcune fonti militari, ha dichiarato che la nave anfibia d'assalto USS Wasp e i Marine della 24th Expeditionary Unit, in grado di compiere operazioni speciali, si sono spostati nel Mediterraneo.

La notte scorsa, aerei da guerra israeliani hanno attaccato edifici militari di Hezbollah nella zona di al-Khyam.

SDA