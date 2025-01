Si continua a morire a Gaza. Keystone

È salito a 18, tra cui tre bambini e due alti ufficiali delle forze di polizia gestite da Hamas, il numero dei palestinesi uccisi negli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono funzionari palestinesi e ospedalieri, scrive la Wafa.

Keystone-SDA, hm SDA

l primo raid ha colpito una tenda in una zona umanitaria dichiarata da Israele nota come al-Mawasi dove centinaia di migliaia di sfollati si rifugiano in tende durante il freddo e piovoso inverno: i morti sono almeno 19. In un altro attacco a est della Striscia, sono morti almeno otto palestinesi.

Secondo l'ospedale Al-Aqsa Martyrs, che ha ricevuto i corpi, i morti erano membri di comitati locali che aiutano a proteggere i convogli di aiuti.