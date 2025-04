Ksenia Karelina, una donna con doppia cittadinanza russa e statunitense, era stataa condannata l'anno scorso a 12 anni di carcere dopo essere stata riconosciuta colpevole in Russia di tradimento per aver donato meno di 100 dollari a un ente benefico ucraino con sede negli Usa Keystone

La Russia e gli Stati Uniti hanno effettuato uno scambio di prigionieri ad Abu Dhabi. Lo scrive il Wsj. La notizia è poi stata confermata dai servizi segreti russi.

Mosca ha rilasciato Ksenia Karelina, una donna con doppia cittadinanza russa e statunitense, condannata l'anno scorso a 12 anni di carcere dopo essere stata riconosciuta colpevole in Russia di tradimento per aver donato meno di 100 dollari a un ente benefico ucraino con sede negli Usa.

Gli Usa hanno liberato Arthur Petrov, cittadino russo e tedesco, arrestato nel 2023 a Cipro su richiesta degli Stati Uniti per presunta esportazione di dispositivi microelettronici sensibili.

Arrivano le conferme ufficiali

L'avvocato di Ksenia Karelina, Mikhail Mushailov, ha confermato all'agenzia Interfax che la cittadina russo-americana condannata in Russia per tradimento è stata liberata in uno scambio di prigionieri con Washington.

«È stata scambiata e ha contattato i suoi familiari due ore fa», ha detto il legale.

In precedenza il Wall Street Journal aveva riferito che Karelina è stata rilasciata in uno scambio avvenuto ad Abu Dhabi che ha portato alla liberazione da parte degli Usa del cittadino russo-tedesco Arthur Petrov, incarcerato negli Usa con accuse di contrabbando, violazione delle norme sul controllo delle esportazioni e riciclaggio.

A sua volta, il servizio d'intelligence interna russo (Fsb) ha confermato lo scambio di prigionieri tra Russia e Usa che ha portato alla liberazione di Ksenia Karelina e Artur Petrov. Lo riferisce la Tass.

Chi è Ksenia Karelina?

Ksenia Karelina è una ballerina dilettante, residente a Los Angeles, ed era in prigione in Russia da oltre un anno, dopo essere stata arrestata nella città di Ekaterinburg all'inizio del 2024.

È stata riconosciuta colpevole di tradimento per aver donato denaro a un ente di beneficenza con sede negli Stati Uniti che forniva supporto umanitario all'Ucraina ed è stata condannata a 12 anni in una colonia penale.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio su X, fa sapere che «l'americana Ksenia Karelina è sull'aereo che torna negli Stati Uniti. È stata ingiustamente detenuta dalla Russia per oltre un anno e il presidente Trump ne ha ottenuto il rilascio».

Intanto, oggi a Washington riprendono i negoziati tecnici tra gli Stati Uniti e l'Ucraina sull'accordo sulle terre rare: lo ha dichiarato il vice primo ministro ucraino Olha Stefanishyna , citato dall'agenzia di stampa Interfax Ucraina.