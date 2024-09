Manca l'ufficialità, ma Tebboune è lanciato verso la riconferma. Keystone

Indiscrezioni e risultati ufficiosi indicano che il presidente dell'Algeria in carica, Abdelmadjid Tebboune, è lanciato verso una vittoria schiacciante nelle elezioni che si sono svolte ieri.

I conteggi trasmessi in diretta ieri sera in diversi centri elettorali da canali di informazione algerini come Ennahar e Echorouk News hanno mostrato un vantaggio significativo per Tebboune.

Anche sui social media sono stati diffusi resoconti dello spoglio dei voti in diversi comuni algerini, che hanno evidenziato il notevole vantaggio del presidente uscente sui suoi due rivali islamista e socialista.

Ad esempio, nel comune di Magra, nella provincia di M'sila, 200 chilometri a sud-est di Algeri, città natale e roccaforte di Abdelali Hassani, Tebboune ha ottenuto 4810 voti, contro i 1595 del candidato islamista ed appena 67 di Youcef Aouchiche del Fronte delle forze socialiste (Ffs).

In un annuncio ritardato fino alla mezzanotte di ieri, il presidente dell'Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie), Mohamed Charfi, ha rivelato che il tasso medio di affluenza è stato del 48,03%, con una crescita di 9 punti percentuali rispetto al 2019.

Inoltre, Charfi dovrebbe annunciare i risultati dello scrutinio in una conferenza stampa oggi, il cui orario non è ancora stato reso noto.

