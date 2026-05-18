Medio OrienteI media: «Teheran apre a stop lungo del programma nucleare»
SDA
18.5.2026 - 16:22
Alcune indiscrezioni, riportate da Al Arabiya, sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Usa in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti.
Keystone-SDA
18.05.2026, 16:22
18.05.2026, 16:23
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Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti.
Per quanto riguarda i risarcimenti, stando alle indiscrezioni, l'Iran ha fatto marcia indietro, chiedendo invece concessioni economiche, scrive il media arabo.