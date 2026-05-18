Natanz, uno dei siti sotterranei dove avverrebbe l'arricchimento dell'uranio Keystone

Alcune indiscrezioni, riportate da Al Arabiya, sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Usa in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti.

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Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda i risarcimenti, stando alle indiscrezioni, l'Iran ha fatto marcia indietro, chiedendo invece concessioni economiche, scrive il media arabo.