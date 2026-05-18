  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente I media: «Teheran apre a stop lungo del programma nucleare»

SDA

18.5.2026 - 16:22

Natanz, uno dei siti sotterranei dove avverrebbe l'arricchimento dell'uranio
Natanz, uno dei siti sotterranei dove avverrebbe l'arricchimento dell'uranio
Keystone

Alcune indiscrezioni, riportate da Al Arabiya, sostengono che Teheran, nella sua risposta agli Usa in 14 punti, ha chiesto una tregua lunga e a più fasi, un'apertura graduale e sicura di Hormuz con un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman in caso di attriti.

Keystone-SDA

18.05.2026, 16:22

18.05.2026, 16:23

Sarebbe poi pronta ad accettare un lungo periodo di congelamento del suo programma nucleare anziché uno smantellamento completo, a condizione che l'uranio altamente arricchito, stimato in 400 kg, venga trasferito in Russia anziché negli Stati Uniti.

Per quanto riguarda i risarcimenti, stando alle indiscrezioni, l'Iran ha fatto marcia indietro, chiedendo invece concessioni economiche, scrive il media arabo.

I più letti

John Travolta dona il suo jet Boeing 707 all'HARS in Australia
Bernie Sanders da Fabio Fazio: «Trump calpesta la Costituzione, l'anarchia internazionale è un pericolo estremo»
È morta Olivia Newton-John, la star di Grease
Il calciatore Tahirys Dos Santos e la ragazza, sopravvissuti a Crans-Montana, appaiono in pubblico
Fratture, interventi d'urgenza e il messaggio dall'ospedale: la drammatica domenica di Marquez e Zarco

Altre notizie

Virus letale. Ebola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Virus letaleEbola s'espande veloce nella Repubblica democratica del Congo. L'Oms: «È emergenza sanitaria globale»

Medio Oriente. Quattro svizzeri a bordo di una nuova «Flotilla per Gaza» intercettati da Israele

Medio OrienteQuattro svizzeri a bordo di una nuova «Flotilla per Gaza» intercettati da Israele

A «Che tempo che fa». Bernie Sanders da Fabio Fazio: «Trump calpesta la Costituzione, l'anarchia internazionale è un pericolo estremo»

A «Che tempo che fa»Bernie Sanders da Fabio Fazio: «Trump calpesta la Costituzione, l'anarchia internazionale è un pericolo estremo»