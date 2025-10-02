Gravi i danni subiti dalla provincia di Cebu. Keystone

Almeno 72 persone sono morte a Cebu, nelle Filippine, dopo che un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito la provincia martedì. È quanto si apprende dai media locali.

L'intera provincia di Cebu è stata dichiarata in stato di calamità. I feriti sarebbero 294.

Un totale di 170'959 persone sono state colpite, con 20 mila sfollati, mentre le case danneggiate sono 600, così come altre 87 infrastrutture. La provincia continua a essere interessata dalle scosse di assestamento.