Filippine Sarebbero oltre 70 le vittime del terremoto a Cebu

SDA

2.10.2025 - 07:18

Gravi i danni subiti dalla provincia di Cebu.
Gravi i danni subiti dalla provincia di Cebu.
Keystone

Almeno 72 persone sono morte a Cebu, nelle Filippine, dopo che un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito la provincia martedì. È quanto si apprende dai media locali.

Keystone-SDA

02.10.2025, 07:18

02.10.2025, 08:17

L'intera provincia di Cebu è stata dichiarata in stato di calamità. I feriti sarebbero 294.

Un totale di 170'959 persone sono state colpite, con 20 mila sfollati, mentre le case danneggiate sono 600, così come altre 87 infrastrutture. La provincia continua a essere interessata dalle scosse di assestamento.

