Il presidente ha punito gli indiani per aver acquistato greggio russo. Keystone

Gli Stati Uniti imporranno un dazio aggiuntivo del 25% all'India, portando così la tariffa al 50%. Lo annuncia la Casa Bianca - come riporta la Cnbc - spiegando che si tratta di una sanzione nei confronti di New Delhi per l'acquisto di petrolio dalla Russia.

«Ho constatato che il governo indiano sta attualmente importando direttamente o indirettamente petrolio dalla Russia», dichiara il presidente americano Donald Trump in un ordine esecutivo di cui riferisce il canale televisivo.

«Di conseguenza, e in conformità con la legge applicabile, i prodotti indiani importati nel territorio doganale degli Stati Uniti saranno soggetti a un'aliquota aggiuntiva del 25%», si sottolinea.