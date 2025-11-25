  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA-Venezuela I media: «Trump intende parlare direttamente con Maduro»

SDA

25.11.2025 - 08:16

Una chiamata fra Maduro e Trump sembrerebbe in cantiere.
Una chiamata fra Maduro e Trump sembrerebbe in cantiere.
Keystone

Il presidente degli Usa Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che ha intenzione di parlare direttamente con il leader del Venezuela Nicolas Maduro, nonostante ieri gli Stati Uniti lo abbiano dichiarato capo di un'organizzazione terroristica.

Keystone-SDA

25.11.2025, 08:16

25.11.2025, 08:40

È quanto hanno riferito ad Axios alcuni funzionari dell'amministrazione. La decisione di Trump, secondo la testata, potrebbe essere un segnale che gli attacchi missilistici statunitensi o l'azione militare diretta sulla terraferma non sono imminenti, affermano le fonti.

«Nessuno ha intenzione di sparargli o di rapirlo, a questo punto. Non si sa mai, ma non è questo il piano al momento», secondo un funzionario a conoscenza delle discussioni. «Nel frattempo, faremo saltare in aria le navi che trasportano droga. Fermeremo il traffico di droga».

Sempre secondo Axios non è stata ancora fissata una data per la chiamata Trump-Maduro, che è «in fase di pianificazione», ha fatto sapere un funzionario statunitense. «Maduro è un narcoterrorista. Usate sempre questa parola se volete rappresentare il pensiero del presidente», ha affermato il funzionario dell'amministrazione.

«I diplomatici ci dicono che Maduro dirà: 'Fidatevi. Ci saranno nuove elezioni tra tre anni. Potete venire e prendervi tutto il petrolio. Smetterò di inviarlo alla Russia' – sostengono le fonti di Axios -. Ha detto molte cose del genere nel corso degli anni e non ha mai mantenuto la promessa. Quindi i diplomatici ci dicono che dovremmo essere sospettosi».

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
Ecco le verità sui prodotti a basso costo che sorprendono persino gli esperti
Michelle Hunziker si emoziona per Aurora, ma non per Tronchetti Provera: «No comment»

Altre notizie

Governo. Cassis alla Conferenza dell'italofonia a Roma

GovernoCassis alla Conferenza dell'italofonia a Roma

Usa. Trump, 'forse parlerò con Maduro, ma non escludo nulla'

UsaTrump, 'forse parlerò con Maduro, ma non escludo nulla'

Relazioni internazionali. Migrazione, Jans firma due accordi in Egitto

Relazioni internazionaliMigrazione, Jans firma due accordi in Egitto