Il presidente statunitense Donald Trump starebbe pensando di riprendere gli attacchi all'Iran Keystone

L'amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva.

Keystone-SDA SDA

Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi.

Citando alcune fonti, la Cnn riporta da parte sua che a Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran.