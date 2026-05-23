Medio OrienteMedia americani: «Trump prepara nuovi attacchi all'Iran»
SDA
23.5.2026 - 08:01
L'amministrazione Trump si sta preparando a una nuova serie di attacchi contro l'Iran. I preparativi sono in corso anche se Donald Trump non ha ancora preso una decisione definitiva.
Keystone-SDA
23.05.2026, 08:01
23.05.2026, 08:58
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Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali diversi funzionari delle forze armate e dell'intelligence hanno cancellato i loro piani per il fine settimana nella possibilità che vengano decisi attacchi.
Citando alcune fonti, la Cnn riporta da parte sua che a Trump sono state presentate le opzioni per riprendere la guerra in Iran.