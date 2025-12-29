Il sindaco di Kathmandu, ed ex rapper, vuole diventare premier. (Immagine d'archivio: una veduta aerea della capitale nepalese). Keystone

Due popolari figure pubbliche nepalesi hanno formato un'alleanza in vista delle elezioni parlamentari di marzo e sfideranno i partiti più tradizionali che hanno dominato la politica della nazione himalayana per oltre tre decenni.

Keystone-SDA SDA

Il rapper e sindaco di Kathmandu, Balendra Shah, noto come Balen, si è unito domenica al Rastriya Swatantra Party (Rsp), o partito nazionale indipendente, guidato dall'ex conduttore televisivo diventato politico Rabi Lamichhane. Lo scrive Reuters sul suo sito.

In base all'accordo, il 35enne Balen diventerà primo ministro se l'Rsp vincerà le elezioni del 5 marzo, mentre Lamichhane, 48 anni, rimarrà a capo del partito. Entrambi hanno promesso di rispondere alle richieste sollevate durante le proteste della 'Gen Z', guidate dai giovani, contro la corruzione dilagante a settembre, in cui 77 persone sono state uccise e che hanno portato alle dimissioni del primo ministro K.P. Sharma Oli.