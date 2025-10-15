  1. Clienti privati
Medio Oriente Media: «Uno dei quattro corpi restituiti a Israele non è quello di un ostaggio»

SDA

15.10.2025 - 11:24

Alcune persone accendono candele fuori dall'istituto forense Abu Kabir, dove è avvenuto il processo di identificazione delle salme degli ostaggi restituite da Hamas
Uno dei quattro corpi restituiti a Israele da Gaza durante la notte non è quello di un ostaggio.

Lo ha dichiarato un funzionario della sicurezza, scrive Ynet, specificando che solo tre dei quattro corpi consegnati da Hamas appartengono a israeliani rapiti durante l'assalto del 7 ottobre 2023 e che sono Eitan Levy, Tamir Nimrodi e Uriel Baruch.

L'Istituto di Medicina Legale Abu Kabir ha confermato le identificazioni questa mattina: il quarto corpo, inizialmente ritenuto di un altro ostaggio, è stato accertato non appartenente a un israeliano, ma non vi sono dettagli sull'identità del corpo o sulle circostanze del suo trasferimento.

Medio Oriente. Tornano a casa gli ostaggi israeliani, anche i gemelli Berman e il ragazzo pelle-ossa

Medio OrienteTornano a casa gli ostaggi israeliani, anche i gemelli Berman e il ragazzo pelle-ossa

