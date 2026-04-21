Il Pakistan si prepara ai colloqui. Keystone

I mediatori guidati dal Pakistan hanno ricevuto conferma che i principali negoziatori, il vicepresidente statunitense J.D. Vance e il presidente del parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, arriveranno a Islamabad.

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Il loro arrivo è previsto nelle prime ore di mercoledì (quando in Svizzera forse sarà ancora martedì, ndr) per guidare le rispettive squadre nei colloqui.

Lo scrive l'Ap sul proprio sito citando due funzionari della regione. Né gli Stati Uniti né l'Iran hanno confermato pubblicamente la data dei colloqui, e la televisione di stato iraniana ha negato la presenza di alcun funzionario nella capitale pakistana.

Intanto, in un'intervista telefonica con Cbnc news, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che «L'Iran non ha altra scelta che fare un accordo». «Ero sicuro che avrebbero mandato una delegazione in Pakistan, non hanno altra scelta», ha aggiunto.

L'esercito Usa è «pronto» a bombardare di nuovo l'Iran in caso non si raggiunga un accordo, ha poi ribadito.

«Con l'Iran vogliamo un buon accordo, non mi faccio mettere fretta», ha detto ancora Trump, ripetendo che gli Stati Uniti hanno «completamente vinto la guerra. Se lasciassimo ora, a Teheran ci vorrebbero 20 anni per ricostruire». Il presidente quindi ha criticato i media e detto: «avrei vinto in Vietnam e in Iraq rapidamente. Guardate al Venezuela».