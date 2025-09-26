  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente Medici Senza Frontiere deve sospendere le attività a Gaza City

SDA

26.9.2025 - 20:41

Continuano i raid israeliani su Gaza City.
Continuano i raid israeliani su Gaza City.
Keystone

Medici Senza Frontiere è costretta a sospendere le attività mediche a Gaza City a causa dell'incessante offensiva israeliana e del rapido deterioramento della situazione di sicurezza tra continui attacchi aerei e l'avanzata dei carri armati.

Keystone-SDA

26.09.2025, 20:41

26.09.2025, 20:49

«Non abbiamo avuto altra scelta che interrompere le nostre attività, poiché le nostre cliniche sono circondate dalle forze israeliane. È l'ultima cosa che avremmo voluto, poiché i bisogni a Gaza City sono enormi e le persone più vulnerabili non possono muoversi, sono in grave pericolo», dice Jacob Granger, coordinatore delle emergenze.

L'intensificarsi degli attacchi delle forze israeliane ha creato un livello di rischio inaccettabile per il personale, afferma Msf.

A Gaza City ci sono ancora centinaia di migliaia di persone che non possono lasciare la città e non hanno altra scelta se non restare. Chi ha la possibilità di andarsene, si trova comunque davanti a una decisione insostenibile: rimanere a Gaza City nonostante le intense operazioni militari e l'intensificarsi degli ordini di evacuazione, oppure abbandonare ciò che resta delle proprie case, dei propri beni e dei ricordi personali, per spostarsi verso aree in cui le condizioni umanitarie stanno rapidamente collassando' denuncia l'organizzazione.

Gli ospedali parzialmente funzionanti in tutta la Striscia sono allo stremo, - aggiunge Granger - a causa della grave mancanza di personale, forniture e carburante, mentre i pazienti affrontano ostacoli immensi per raggiungere le strutture sanitarie, arrivando spesso troppo tardi e in condizioni critiche.

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove
Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Chi è secondo Björn Borg il GOAT del tennis? «Al secondo posto ci sono Nadal e...»
Modifica alla legge AVS: «Gli anziani han goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»

Guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Altoparlanti e telefonini, l'ultima sfida ad Hamas

Medio OrienteAltoparlanti e telefonini, l'ultima sfida ad Hamas

Medio Oriente. Il blocco di Israele, acque di Gaza off limits dal 2009

Medio OrienteIl blocco di Israele, acque di Gaza off limits dal 2009

New York. Fischi, proteste e applausi per Netanyahu alle Nazioni Unite

New YorkFischi, proteste e applausi per Netanyahu alle Nazioni Unite

Medio Oriente. L'esercito israeliano: «Ieri colpiti 140 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza»

Medio OrienteL'esercito israeliano: «Ieri colpiti 140 obiettivi in tutta la Striscia di Gaza»

Altre notizie

Medio Oriente. Netanyahu sfida l'Onu: «Finiremo il lavoro a Gaza». Scene di protesta fuori dal Palazzo di Vetro

Medio OrienteNetanyahu sfida l'Onu: «Finiremo il lavoro a Gaza». Scene di protesta fuori dal Palazzo di Vetro

USA. Morta l'ex pantera nera Shakur, rifugiata da 40 anni a Cuba

USAMorta l'ex pantera nera Shakur, rifugiata da 40 anni a Cuba

Guerra in Ucraina. Muro anti-drone Ue-Nato: si accelera, ma il progetto è una sfida colossale

Guerra in UcrainaMuro anti-drone Ue-Nato: si accelera, ma il progetto è una sfida colossale