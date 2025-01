Truppe israeliane escono dalla Striscia di Gaza Keystone

L'esercito israeliano (Idf) ha annunciato che il cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza non è ancora «in vigore».

La tregua, inizialmente prevista per oggi alle 8:30 ora locale (le 7:30 in Svizzera), sarebbe stata ritardata poiché Hamas non ha ancora presentato l'elenco degli ostaggi da rilasciare durante la giornata, come richiesto da Israele. Hamas ha ammesso un ritardo dovuto a «motivi tecnici». L'esercito israeliano (Idf) ha da parte sua annunciato che «continua a condurre attacchi nella Striscia di Gaza».

Intanto diversi media affermano che le forze israeliane hanno iniziato a ritirarsi da diverse aree della zona di conflitto, incluse Rafah a Gaza.

I veicoli militari starebbero lasciando il centro della città e si sarebbero ritirando attraverso il cosiddetto Corridoio Filadelfia, che si estende lungo il confine meridionale di Gaza con l'Egitto. L'informazione non è stata confermata ufficialmente e Israele non si è ancora espressa in merito. Inoltre, non è chiaro esattamente quante forze il ritiro debba includere.

L'esercito israeliano ha intimato ai residenti di Gaza di non avvicinarsi ai propri militari o di muoversi verso la zona cuscinetto prima che il cessate il fuoco entri in vigore.

«È per la vostra sicurezza», ha detto il portavoce militare Avichay Adraee su Telegram. «In questa fase, dirigersi verso la zona cuscinetto o spostarsi da sud a nord attraverso la valle di Gaza vi mette a rischio. Chiunque si diriga verso queste aree mette in pericolo se stesso».