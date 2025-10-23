Ancora una volta Dmitry Medvedev ha usato toni duri. Keystone

Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha affermato su Telegram che gli Usa sono «gli avversari» della Russia e che il «pacificatore» Trump «si è ormai imbarcato sul sentiero di guerra contro la Russia».

«Se qualcuno dei numerosi commentatori avesse ancora qualche illusione, eccolo qui. Gli Usa – afferma – sono il nostro avversario, e il loro loquace 'paciere' si è ormai schierato sul sentiero di guerra contro la Russia». «Diranno, naturalmente, che non ha potuto fare a meno di subire pressioni al Congresso, ecc. Questo non cambia il punto: le decisioni prese sono un atto di guerra contro la Russia».

Mosca ritiene che le sanzioni annunciate da Donald Trump su Rosneft e Lukoil non provocheranno problemi alla Russia, che ha sviluppato una «immunità» alle restrizioni occidentali. Le sanzioni sono anzi «assolutamente controproducenti», ha invece affermato il ministero degli Esteri, citato dall'agenzia Tass.

«Per noi – ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova – non sorgeranno particolari problemi in relazione alla decisione del Dipartimento del Tesoro Usa. Il nostro Paese ha sviluppato un'immunità stabile alle restrizioni occidentali e continuerà a sviluppare con sicurezza il proprio potenziale economico e quello politico».