  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mosca - USA Medvedev: «Trump si è imbarcato sul sentiero di guerra»

SDA

23.10.2025 - 11:19

Ancora una volta Dmitry Medvedev ha usato toni duri.
Ancora una volta Dmitry Medvedev ha usato toni duri.
Keystone

Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha affermato su Telegram che gli Usa sono «gli avversari» della Russia e che il «pacificatore» Trump «si è ormai imbarcato sul sentiero di guerra contro la Russia».

Keystone-SDA

23.10.2025, 11:19

23.10.2025, 11:22

«Se qualcuno dei numerosi commentatori avesse ancora qualche illusione, eccolo qui. Gli Usa – afferma – sono il nostro avversario, e il loro loquace 'paciere' si è ormai schierato sul sentiero di guerra contro la Russia». «Diranno, naturalmente, che non ha potuto fare a meno di subire pressioni al Congresso, ecc. Questo non cambia il punto: le decisioni prese sono un atto di guerra contro la Russia».

Mosca ritiene che le sanzioni annunciate da Donald Trump su Rosneft e Lukoil non provocheranno problemi alla Russia, che ha sviluppato una «immunità» alle restrizioni occidentali. Le sanzioni sono anzi «assolutamente controproducenti», ha invece affermato il ministero degli Esteri, citato dall'agenzia Tass.

«Per noi – ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova – non sorgeranno particolari problemi in relazione alla decisione del Dipartimento del Tesoro Usa. Il nostro Paese ha sviluppato un'immunità stabile alle restrizioni occidentali e continuerà a sviluppare con sicurezza il proprio potenziale economico e quello politico».

I più letti

Due polacchi pescano un pesce siluro da record mondiale
Lara Gut-Behrami: «Ho ottenuto molto più di quanto avessi mai sperato»
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Ecco cosa pensa Mikaela Shiffrin del ritiro di Lara Gut-Behrami
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

La guerra in Ucraina

Guerra. Nuove sanzioni USA contro Mosca, annullato l'incontro con Putin

GuerraNuove sanzioni USA contro Mosca, annullato l'incontro con Putin

Guerra in Ucraina. Bombe sull'asilo a Kharkiv, mentre Zelensky apre al piano Trump

Guerra in UcrainaBombe sull'asilo a Kharkiv, mentre Zelensky apre al piano Trump

Guerra in Ucraina. Kiev ha colpito un impianto chimico con gli Storm Shadow di Mosca

Guerra in UcrainaKiev ha colpito un impianto chimico con gli Storm Shadow di Mosca

Altre notizie

Cerimonia d'insediamento. Il neo presidente boliviano non invita Cuba, Nicaragua e Venezuela

Cerimonia d'insediamentoIl neo presidente boliviano non invita Cuba, Nicaragua e Venezuela

Colpa dello shutdown. La California mobilita l'esercito per distribuire cibo ai poveri

Colpa dello shutdownLa California mobilita l'esercito per distribuire cibo ai poveri

Ecco cos'è successo. Alta tensione in Serbia, spari davanti al Parlamento

Ecco cos'è successoAlta tensione in Serbia, spari davanti al Parlamento