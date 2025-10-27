  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

USA «Melania perplessa per la demolizione della East Wing»

SDA

27.10.2025 - 14:23

Foto aerea della Casa Bianca e della East Wing in macerie.
Foto aerea della Casa Bianca e della East Wing in macerie.
Keystone

Davanti alle immagini della East Wing della Casa Bianca in macerie per la costruzione di una nuova, gigantesca sala da ballo, anche la First Lady Melania Trump avrebbe espresso perplessità.

Keystone-SDA

27.10.2025, 14:23

27.10.2025, 15:02

«Privatamente Melania ha espresso preoccupazione per la demolizione e ha detto ai suoi collaboratori che non è il suo progetto», scrive il Wall Street Journal citando fonti dell'amministrazione.

Schierata con l'iniziativa di Trump è invece la pagina degli editoriali del Washington Post, secondo cui la nuova sala da ballo è un'aggiunta da tempo dovuta alla residenza presidenziale. Amazon, il colosso dell'e-commerce fondato da Jeff Bezos, che è anche proprietario del quotidiano, è tra i grandi finanziatori del progetto.

I più letti

I figli di Britney Spears non vanno più a trovarla, l'ex marito: «Hanno paura di lei»
Ecco le 38 misure proposte dalla politica per contenere i costi sanitari
Quanto è legale la crociata di Trump nei Caraibi contro i narcotrafficanti?
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Colpo con oggetto di vetro a Lugano: scatta l'arresto di una 42enne

Altre notizie

Forza distruttrice. Caraibi: l'uragano Melissa sale alla massima categoria di potenza e punta su Giamaica e Cuba

Forza distruttriceCaraibi: l'uragano Melissa sale alla massima categoria di potenza e punta su Giamaica e Cuba

Testate nucleari. La Russia denuncia formalmente il trattato con gli USA sulle scorte di plutonio

Testate nucleariLa Russia denuncia formalmente il trattato con gli USA sulle scorte di plutonio

Ungheria. Il Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano

UngheriaIl Papa vede Orban, conflitto in Ucraina in primo piano