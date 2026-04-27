  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stati Uniti Melania Trump attacca Jimmy Kimmel: «Ogni sera diffonde odio»

SDA

27.4.2026 - 17:20

La First Lady, Melania Trump (foto d'archivio)
La First Lady, Melania Trump (foto d'archivio)
Keystone

L'idillio fra la famiglia Trump e i media è durato 24 ore.

Keystone-SDA

27.04.2026, 17:20

27.04.2026, 17:33

Dopo le critiche del presidente statunitense Donald Trump alla giornalista di 60' Minutes per aver letto parte del manifesto dell'aggressore della cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, ad attaccare i media è la First Lady.

Ecco cos'è successo. Trump insulta la giornalista dopo la domanda sul tentato attentato alla cena di gala a Washington

Ecco cos'è successoTrump insulta la giornalista dopo la domanda sul tentato attentato alla cena di gala a Washington

Melania Trump punta il dito contro il comico Jimmy Kimmel: «La sua retorica di odio e violenta punta a dividere il paese. A gente come Kimmel non dovrebbe essere concessa l'opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera e diffondere odio», ha detto su X.

«Quando è troppo, è troppo. È il momento che Abc reagisca. Quante volte i vertici di Abc tollereranno l'atroce comportamento di Kimmel a discapito della nostra comunità», ha aggiunto riferendosi al network che ospita lo show del comico.

I più letti

Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo
Confermato l'avvelenamento da ricina per mamma e figlia di Campobasso, l'indagine prosegue
Ecco il retroscena delle nozze tra i principi Kate e William che fece tremare il palazzo
La tecnologia ha fallito durante l'attacco alla cena di gala a Washington?

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Macron: «Parlerò nelle prossime ore con l'Iran» - Araghchi: «Le richieste eccessive degli USA hanno fatto fallire negoziati»

Ticker Medio OrienteMacron: «Parlerò nelle prossime ore con l'Iran» - Araghchi: «Le richieste eccessive degli USA hanno fatto fallire negoziati»

L'attentatore ha aggirato i controlli. La tecnologia ha fallito durante l'attacco alla cena di gala a Washington?

L'attentatore ha aggirato i controlliLa tecnologia ha fallito durante l'attacco alla cena di gala a Washington?

Medio Oriente. Macron: «Parlerò nelle prossime ore con l'Iran per lo di stretto di Hormuz»

Medio OrienteMacron: «Parlerò nelle prossime ore con l'Iran per lo di stretto di Hormuz»