La First Lady, Melania Trump (foto d'archivio) Keystone

L'idillio fra la famiglia Trump e i media è durato 24 ore.

Keystone-SDA SDA

Dopo le critiche del presidente statunitense Donald Trump alla giornalista di 60' Minutes per aver letto parte del manifesto dell'aggressore della cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, ad attaccare i media è la First Lady.

Melania Trump punta il dito contro il comico Jimmy Kimmel: «La sua retorica di odio e violenta punta a dividere il paese. A gente come Kimmel non dovrebbe essere concessa l'opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera e diffondere odio», ha detto su X.

«Quando è troppo, è troppo. È il momento che Abc reagisca. Quante volte i vertici di Abc tollereranno l'atroce comportamento di Kimmel a discapito della nostra comunità», ha aggiunto riferendosi al network che ospita lo show del comico.