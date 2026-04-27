Stati UnitiMelania Trump attacca Jimmy Kimmel: «Ogni sera diffonde odio»
SDA
27.4.2026 - 17:20
L'idillio fra la famiglia Trump e i media è durato 24 ore.
Keystone-SDA
27.04.2026, 17:20
27.04.2026, 17:33
SDA
Dopo le critiche del presidente statunitense Donald Trump alla giornalista di 60' Minutes per aver letto parte del manifesto dell'aggressore della cena dei Corrispondenti della Casa Bianca, ad attaccare i media è la First Lady.
Melania Trump punta il dito contro il comico Jimmy Kimmel: «La sua retorica di odio e violenta punta a dividere il paese. A gente come Kimmel non dovrebbe essere concessa l'opportunità di entrare nelle nostre case ogni sera e diffondere odio», ha detto su X.
«Quando è troppo, è troppo. È il momento che Abc reagisca. Quante volte i vertici di Abc tollereranno l'atroce comportamento di Kimmel a discapito della nostra comunità», ha aggiunto riferendosi al network che ospita lo show del comico.
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