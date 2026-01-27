  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Caos in Minnesota Melania Trump chiede unità: «Se manifestate fatelo pacificamente»

SDA

27.1.2026 - 14:03

La first lady Melania Trump
La first lady Melania Trump
Keystone

«Chiedo unità. Mio marito, il presidente, ha avuto delle buone chiamate ieri con il governatore» del Minnesota e con il sindaco di Minneapolis e «stanno lavorando insieme» per calmare la situazione. Lo ha detto la first lady Melania Trump in un'intervista a Fox.

Keystone-SDA

27.01.2026, 14:03

27.01.2026, 14:21

«Sono contro la violenza. Per favore se manifestate, fatelo pacificamente. Dobbiamo essere uniti» in periodi come questo, ha aggiunto Melania.

Intanto, suo marito Donald Trump ha avuto ieri sera nello Studio Ovale un incontro di due ore con la ministra per la Sicurezza Nazionale Kriti Noem, nell'occhio del ciclone dopo gli incidenti mortali a Minneapolis. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali è stata Noem ad aver chiesto il faccia a faccia.

Il presidente non ha lasciato intendere che il posto della ministra fosse a rischio ma l'incontro conferma la volontà di un cambio di strategia da parte dell'amministrazione. Nello Studio Ovale oltre a Trump e Noem c'erano il capo dello staff della Casa Bianca Susie Wiles, la portavoce Karoline Leavitt e il direttore della comunicazione Steven Cheung. Non era presente il consigliere di Trump per l'immigrazione Stephen Miller.

I più letti

Comica svizzero tedesca spende 175 franchi alla Coop... ma viene bandita per 2 anni
Gli sci partono da soli: cosa è successo a Domen Prevc sul trampolino?
Ecco chi è Greg Bovino, l'uomo a capo dei raid dell'ICE che si sporca le mani per Trump
Fra Alvaro Morata e Alice Campello è finita, ecco cosa è successo davvero
È nato l'amore ad alta quota per il vincitore di Kitzbühel e l'asso del fondo

Altre notizie

Stati Uniti. Biden: «Non siamo una nazione che uccide i cittadini per strada»

Stati UnitiBiden: «Non siamo una nazione che uccide i cittadini per strada»

Migrazione. La Spagna sceglie l'inclusione e avvia una sanatoria per mezzo milione di immigrati irregolari

MigrazioneLa Spagna sceglie l'inclusione e avvia una sanatoria per mezzo milione di immigrati irregolari

«È un giorno storico». L'UE e l'India firmano «la madre di tutti gli accordi commerciali»

«È un giorno storico»L'UE e l'India firmano «la madre di tutti gli accordi commerciali»