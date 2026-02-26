  1. Clienti privati
USA Melania Trump lunedì all'Onu: presiederà il Consiglio di Sicurezza

SDA

26.2.2026 - 19:18

Mai la moglie di un presidente in carica aveva avuto tale ruolo.
Keystone

Melania Trump presiederà la prossima settimana una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, in quella che sarà la prima apparizione di questo tipo da parte di una moglie di un presidente degli Stati Uniti.

Keystone-SDA

26.02.2026, 19:18

26.02.2026, 19:21

«La First Lady Melania Trump è pronta a fare la storia delle Nazioni Unite, impugnando il martelletto nel giorno in cui gli Stati Uniti assumono la presidenza di turno del Consiglio, per sottolineare il ruolo dell'istruzione nel promuovere la tolleranza e la pace nel mondo», si legge in una dichiarazione diffusa oggi dall'ufficio della moglie di Trump.

La riunione, prevista per lunedì alle 15.00 ora di New York, si concentrerà su istruzione, tecnologia, pace e sicurezza e segna «la prima volta in cui una First Lady in carica degli Stati Uniti presiede il Consiglio di Sicurezza», aggiunge il comunicato.

