Natale o propaganda? Melania Trump trasforma la Casa Bianca in una fortezza rossa e blu Melania Trump accende la macchina del Natale. 51 alberi, ghirlande a bizzeffe e 10.000 farfalle blu: patriottismo deluxe. E al centro di tutto c'è una vera e propria attrazione: la foto dell'attentato a Trump. 02.12.2025

Melania Trump accende la macchina del Natale. 51 alberi, ghirlande a bizzeffe e 10'000 farfalle blu: patriottismo deluxe. E al centro di tutto c'è una vera e propria attrazione: la foto dell'attentato al marito Donald.

Christian Thumshirn Christian Thumshirn

Melania Trump ha addobbato la Casa Bianca per il Natale 2025 e ha optato per un look che richiama alle bandiere piuttosto che alle bocce dorate: dominano il blu e il rosso. Il motto di quest'anno è «home is where the heart is» («la casa è dove si trova il cuore», ndr).

Dietro lo spettacolo c'è una gigantesca operazione di artigianato e nastri con decine di alberi, ghirlande e migliaia di dettagli.

C'è anche una mini Casa Bianca con mini-ghirlande e un quadro sul muro che sicuramente non era stato pensato come decorazione natalizia, ma che comunque attira l'attenzione di tutti.