  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Il Natale come spettacolo patriottico Melania Trump trasforma la Casa Bianca in una fortezza rossa e blu

Christian Thumshirn

3.12.2025

Natale o propaganda? Melania Trump trasforma la Casa Bianca in una fortezza rossa e blu

Natale o propaganda? Melania Trump trasforma la Casa Bianca in una fortezza rossa e blu

Melania Trump accende la macchina del Natale. 51 alberi, ghirlande a bizzeffe e 10.000 farfalle blu: patriottismo deluxe. E al centro di tutto c'è una vera e propria attrazione: la foto dell'attentato a Trump.

02.12.2025

Melania Trump accende la macchina del Natale. 51 alberi, ghirlande a bizzeffe e 10'000 farfalle blu: patriottismo deluxe. E al centro di tutto c'è una vera e propria attrazione: la foto dell'attentato al marito Donald.

Christian Thumshirn

03.12.2025, 18:06

Melania Trump ha addobbato la Casa Bianca per il Natale 2025 e ha optato per un look che richiama alle bandiere piuttosto che alle bocce dorate: dominano il blu e il rosso. Il motto di quest'anno è «home is where the heart is» («la casa è dove si trova il cuore», ndr).

Dietro lo spettacolo c'è una gigantesca operazione di artigianato e nastri con decine di alberi, ghirlande e migliaia di dettagli.

C'è anche una mini Casa Bianca con mini-ghirlande e un quadro sul muro che sicuramente non era stato pensato come decorazione natalizia, ma che comunque attira l'attenzione di tutti.

I più letti

L'autobus di lusso che sfida l'aereo: si viaggia come in business class e si inquina molto meno
Mikaela Shiffrin ha ricevuto una curiosa multa dopo la vittoria a Copper Mountain
Nonostante viva a Montecarlo, Jannik Sinner paga un sacco di tasse in Italia
Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein
Il nostro universo non è una simulazione: nuove prove matematiche ribaltano l'ipotesi digitale

Altre notizie

Stati Uniti. Trump: «Basta con gli standard delle emissioni delle auto di Biden»

Stati UnitiTrump: «Basta con gli standard delle emissioni delle auto di Biden»

Come un film dell'orrore. Le inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Come un film dell'orroreLe inedite foto shock dell'isola degli orrori di Jeffrey Epstein

Guerra in Ucraina. L'Ue risponde a Putin: «Stop totale ma graduale al gas russo, avanti con gli asset»

Guerra in UcrainaL'Ue risponde a Putin: «Stop totale ma graduale al gas russo, avanti con gli asset»