La premier italiana Giorgia Meloni Keystone

Missione a sorpresa della premier italiana Giorgia Meloni negli Stati Uniti, a Palm Beach, per incontrare il presidente eletto Donald Trump presso la sua residenza di Mar-a-Lago.

Keystone-SDA SDA

Un incontro che avverrà nelle prossime ore e che avrà tra i temi – pur non confermati data la segretezza stessa della missione – anche il caso della prigionia in Iran della giornalista italiana Cecilia Sala.

Ad ufficializzare l'incontro ci pensa Andrea Stroppa, il referente di Elon Musk in Italia che su X nelle stesse ore in cui l'aereo di Meloni è in volo posta una foto della premier accanto a Trump vestiti da antichi romani con le bandiere dei due Paesi e, sempre nell'immagine, lo stesso patron di Tesla più defilato.

La visita a Mar-a-Lago, residenza privata di Trump, precede tra l'altro l'incontro che Meloni avrà la prossima settimana a Roma con Joe Biden.

Una visita di commiato del presidente uscente americano (che vedrà anche il Papa) in cui il «caso» Sala e l'intreccio con la detenzione in Italia dell'iraniano Sul Mohammed Abedini-Najafabadi inevitabilmente saranno sul tavolo.

Per l'iraniano il 15 gennaio è stata fissata l'udienza per la decisione se concedere o meno gli arresti domiciliari.

La decisione di volare da Trump fa emergere la volontà del governo italiano di trovare una rapida soluzione al caso Sala su cui vige il riserbo più stretto come chiesto della famiglia della giornalista.