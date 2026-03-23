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Italia Arriva il «no» degli italiani al referendum sulla giustizia, Meloni: «Un'occasione persa»

SDA

23.3.2026 - 17:52

Giorgia Meloni.
Giorgia Meloni.
KEYSTONE

Gli italiani bocciano la riforma della giustizia voluta dal Governo. Meloni accetta il verdetto delle urne, ma esprime rammarico, mentre nelle grandi città il «no» si impone con forza e apre un nuovo scontro politico.

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Keystone-SDA, Redazione blue News

23.03.2026, 17:52

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha commentato con un video pubblicato sui social l’esito del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia.

Nel suo intervento ha ricordato che «la sovranità appartiene al popolo» e che gli italiani «si sono espressi con chiarezza». Ha inoltre sottolineato che il Governo ha portato avanti una riforma prevista dal programma elettorale, sostenendola fino in fondo e rimettendo poi la decisione ai cittadini. «Noi rispettiamo sempre la loro scelta», ha dichiarato.

Nel messaggio diffuso sui social, la premier ha però espresso anche rammarico per il risultato, parlando di «un’occasione persa per modernizzare l’Italia».

Allo stesso tempo ha ribadito la volontà dell’Esecutivo di proseguire il proprio lavoro «con serietà e determinazione», nel rispetto del mandato ricevuto e «dell’Italia e del suo popolo».

Le dichiarazioni sono arrivate nel pomeriggio, mentre lo scrutinio era ancora in corso. I dati parziali indicavano, con 53’656 sezioni scrutinate su 61’533, un vantaggio del «No» al 53,93%, contro il 46,07% del «Sì».

A pesare sull’esito del voto è stato anche il risultato delle grandi città. In Lombardia il «Sì» risultava in vantaggio a livello regionale, con il 53,71% dei voti e oltre il 70% delle schede già scrutinato, superando il 60% nella provincia di Bergamo.

Milano rappresenta invece un’eccezione: nella città metropolitana il «No» ha ottenuto il 53,79% e nel capoluogo ha superato il 58%.

Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato il risultato sulle sue pagine social, definendolo significativo sia sul piano istituzionale sia su quello politico. Ha sottolineato come il voto dimostri che la Costituzione può essere modificata, ma solo se le riforme migliorano le regole democratiche.

«Il No dei milanesi e degli italiani è una gran bella notizia», ha scritto, esprimendo soddisfazione anche per l’alta affluenza registrata in città. Sala ha inoltre evidenziato la forte valenza politica del referendum, ricordando di aver auspicato una risposta chiara che, a suo dire, è arrivata.

Anche altre grandi città italiane hanno contribuito in modo decisivo alla vittoria del «No». Ora il confronto si sposta sul piano politico: le opposizioni rivendicano il risultato e chiedono un confronto immediato per costruire un’alternativa di Governo.

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