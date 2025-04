Per avviare un dialogo con Donald Trump, bisogna tenere rapporti personali diretti. Giorgia Meloni ne è sempre stata convinta e questo è il principale messaggio che spera sia colto anche a Bruxelles dopo la sua missione a Washington.

JD Vance ricevuto da Giorgia Meloni. KEYSTONE

Keystone-SDA SDA

Anche per sfruttare al massimo i tre mesi di sospensione dei dazi commerciali per far decollare il negoziato Usa-Ue con l'orizzonte di un libero mercato transatlantico.

Un percorso che la premier spera possa essere suggellato da un incontro fra il presidente americano e Ursula von der Leyen. Con la disponibilità di ospitarlo a Roma.

Meloni è atterrata all'alba all'aeroporto di Ciampino, dopo una missione durata poco meno di 48 ore (voli inclusi), anche per poter essere a Palazzo Chigi in tempo per ricevere il vicepresidente Usa JD Vance.

Prima da sola, poi in un pranzo allargato ai vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. La soddisfazione supera la fatica, i suoi parlano di «un risultato straordinario».

Trump a Roma in estate?

Trump ha accolto l'invito per una visita ufficiale in Italia «nel prossimo futuro», anche «valutando la possibilità di organizzare, in tale occasione, un incontro tra Stati Uniti ed Europa», conferma la dichiarazione congiunta.

Tra un mese il tycoon sarà in Europa, per il vertice Nato a L'Aia (24-25 giugno), seguito subito dopo da un Consiglio europeo.

Potrebbe essere la finestra giusta, perché la sospensione dei dazi scade il 10 luglio.

Più in là c'è il summit in Italia sulla ricostruzione dell'Ucraina, tema emerso sia nel bilaterale alla Casa Bianca, dove Meloni ha difeso la tesi di «Putin aggressore», sia in quello con Vance, in cui sono stati condivisi «gli sforzi per una pace giusta e duratura».

Sui dazi la visita di Meloni non è servita a nulla

Da Palazzo Chigi fanno notare che «la situazione ora è molto positiva», e «piano piano si va avanti».

Il percorso, però, è ancora incerto e tutto da costruire, secondo i ragionamenti e le analisi approfondite di queste ore ai piani alti del governo.

Perché Trump si è detto convinto che si arriverà a un accordo, ma sui dazi non ha cambiato idea. E non sarebbe disposto a passi avanti finché non saranno chiare le mosse europee su una serie di temi per lui cruciali. Inclusi i rapporti con la Cina.

Con il presidente americano non si può prescindere da relazioni personali dirette, avrebbe sottolineato la stessa Meloni nella telefonata sull'esito del viaggio alla presidente delle Commissione Ue von der Leyen.

«Make West Great Again»

Non l'unica della giornata. Dopo questo genere di missioni c'è sempre un contatto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La «special relationship», come l'ha definita la Casa Bianca, fra Meloni e Trump è stata confermata da battute e sorrisi nei momenti del bilaterale aperti alle telecamere.

«Donald ha fiducia totale in Giorgia», assicurano fonti di governo. Per dirla con il tycoon, la sua ospite «ha lasciato a tutti un'impressione fantastica».

E sul libro degli ospiti della Casa Bianca ha ribadito quel «Make West Great Again», mutuato dal trumpiano MAGA.

A margine del colloquio c'è stato anche un saluto affettuoso con Elon Musk, anche se i rapporti fra i due – raccontano – non sono fluidi come qualche mese fa, e di Starlink alla Casa Bianca non si è parlato, come ha assicurato Meloni.

L'obiettivo della premier italiana è porsi sempre più come un interlocutore europeo chiave per Washington.