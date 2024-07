Il leader della CDU Friedrich Merz Keystone

«Siamo già in una situazione di instabilità in Germania. Il governo non è stabile. E l'insicurezza nella popolazione cresce. Lo ha detto Friedrich Merz a Berlino, in una conferenza stampa a Berlino con l'Associazione di stampa straniera Vap.

«A me non fa piacere che la situazione sia questa. Mi alleggerisce il compito, lo rende più semplice, ma non ne sono contento».

«Nel caso in cui i liberali uscissero dalla coalizione, si potrebbe andare avanti con un governo di minoranza, ma nella situazione attuale non sarebbe ideale», ha concluso.

«Noi non collaboreremo con Afd. Lo dico in modo che gli elettori tedeschi lo sappiano: questo lo diciamo seriamente e questa resterà la nostra posizione», ha aggiunto il capo della Cdu Friedrich Merz, rispondendo a una domanda nel corso della conferenza stampa.

Il capo della Cdu ha inoltre dichiarato che «Giorgia Meloni è la presidente del Consiglio italiana eletta e per me è del tutto scontato che si collabori con lei». Merz rispondeva alla domanda se avesse condiviso l'atteggiamento di apertura nei confronti della premier italiana avuto da Ursula von der Leyen nei mesi scorsi.

«Meloni si è mostrata a favore dell'Europa, a favore della Nato e favore dell'Ucraina – ha aggiunto in un altro passaggio -. Certo nell'interesse dell'Italia, ma è anche aperta alla collaborazione con l'Europa. Io condivido quindi l'atteggiamento pragmatico del governo tedesco che collabora con il governo italiano. Non può essere diversamente».

Merz non vede inoltre nessun pericolo di contagio in Germania dall'eventuale vittoria di Marine Le Pen in Francia, e il fatto che il partito europeo Id abbia cacciato Afd semplificherà la collaborazione fra Parigi e Berlino nell'ipotesi di una vittoria dell'ultradestra.

«Se Id non avesse cacciato Alternative fuer Deutschland la mia risposta sarebbe stata diversa», ha detto Merz a proposito dei rapporti fra Berlino e Parigi nel caso dell'affermazione dei lepenisti. «Ma dal momento che la presa di distanze da Le Pen è stata piuttosto chiara la collaborazione tra Germania e Francia è resa più semplice. Non vedo comunque un pericolo di contagio», ha aggiunto, rispondendo a una domanda sull'impatto nella Repubblica federale.

