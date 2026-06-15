Il cancelliere, perlomeno secondo i suoi detrattori, non brilla per sensibilità. Keystone

Sotto pressione nei sondaggi, dove l'ultradestra incalza, Friedrich Merz continua ad avere dei seri problemi di comunicazione in Germania.

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Tanto è vero che, dopo un alterco pubblico con una paziente oncologica, il suo tentativo di riparare ha provocato nuove critiche, e questo ovviamente soprattutto fra quanti non hanno molta simpatia per lui nella Repubblica federale. Ma anche sui media.

A seguito del diverbio con la donna affetta da cancro della pelle, che aveva messo sotto accusa il sistema sanitario tedesco, il leader cristianodemocratico ha infatti provato a recuperare inviandole una cartolina autografata, in cui le augura «tutto il meglio».

Un gesto ritenuto insufficiente, se non arrogante, che ha suscitato altre polemiche. «Un autografo al posto delle scuse», hanno scritto Bild e altre testate.

Le origini dell'episodio

La donna aveva posto una domanda durante un incontro pubblico a fine aprile a Salzwedel. Riferendosi alla riforma sanitaria prevista, aveva raccontato di soffrire di un cancro della pelle al quarto stadio e di essere in attesa di un intervento chirurgico.

Aveva anche invitato Merz al proprio funerale, sottolineando la gravità della situazione personale.

La cinquantenne aveva affrontato i piani inizialmente diffusi per l'abolizione degli screening gratuiti per il cancro della pelle e aveva chiesto al cancelliere perché si risparmiasse così tanto sui cittadini, ma non sui politici, suggerendo che il governo avesse in programma un aumento di stipendio per se stesso.

Merz aveva replicato con tono tagliente negando che l'idea fosse stata considerata: «Tutto il resto è una falsa affermazione. E le sarei grato se non la ripetesse senza prima verificarla».

Parole che hanno scatenato critiche anche sui media, che lo hanno accusato di mancanza di empatia. Per la Bild è stata «una scena che continua a pesare su Friedrich Merz».