Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avuto una telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, al quale ha chiesto di sostenere gli sforzi europei per raggiungere una tregua in Ucraina. Lo ha riferito il portavoce Stefan Korenelius in una nota.

Il Kanzler «ha riferito degli sforzi congiunti di Europa e Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco anticipato. E ha chiesto di sostenere questi sforzi», si legge nel comunicato.

«Entrambi hanno manifestato l'intenzione di affrontare da partner le sfide globali», si legge ancora nella nota. I due hanno concordato, infine, «di portare avanti lo scambio e sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale».

Merz e Xi Jinping – riferisce il portavoce Stefan Kornelius – hanno sottolineato «l'importanza delle relazioni economiche tra Germania e Cina. Il cancelliere Merz ha sottolineato l'importanza della concorrenza leale e della reciprocità».

Da parte sua – secondo il network statale di Pechino Cctv – Xi Jinping nel colloquio telefonico con il cancelliere tedesco ha detto che il corretto posizionamento «delle relazioni Cina-Germania e Cina-Ue è basato sulla collaborazione» e «un contesto politico stabile e prevedibile è una garanzia importante per la cooperazione bilaterale». Per la responsabilità di Paesi importanti, « è la missione comune di entrambe le parti», ha aggiunto.

Cina e Germania, secondo la Cctv, «hanno sempre aderito allo spirito di rispetto reciproco, cercando un terreno comune pur mantenendo le differenze e una cooperazione vantaggiosa per sviluppare i legami bilaterali».

XI ha inviato Merz a rafforzare «la fiducia politica reciproca: la Cina considera la Germania un partner ed è lieta di vedere il suo sviluppo e la sua prosperità» e del è «disposta a rafforzare gli scambi ad alto livello», nel rispetto dei reciproci interessi fondamentali e nel consolidamento delle basi politiche delle relazioni bilaterali.

Le parti, inoltre, «non dovrebbero solo continuare ad ampliare la cooperazione esistente in settori tradizionali come l'industria automobilistica, la produzione di macchinari e la chimica, ma anche coltivare una cooperazione incrementale in settori all'avanguardia come l'intelligenza artificiale e la tecnologia quantistica, rafforzare gli scambi e la cooperazione in settori come il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile, e contribuire con la saggezza e le soluzioni cinesi e tedesche allo sviluppo sostenibile globale».

Infine, allo scopo di aumentare lo slancio della cooperazione, Pechino è disposta «a condividere con la Germania le opportunità di sviluppo offerte dall'apertura ad alto livello al mondo esterno e auspica che la Germania fornisca maggiore supporto politico e agevolazioni per la cooperazione bilaterale in materia di investimenti tra i due Paesi, e fornisca un ambiente imprenditoriale equo, trasparente e non discriminatorio per le aziende cinesi», ha aggiunto Xi, sempre secondo la Cctv.

In occasione dei 50 anni delle relazioni Cina-Ue, le parti «dovrebbero riassumere congiuntamente l'esperienza positiva e inviare un segnale sul mantenimento del multilateralismo e del libero scambio e per l'approfondimento di una cooperazione aperta e reciprocamente vantaggiosa».

Il nuovo governo tedesco, ha replicato Merz nella lettura cinese dei colloqui, aderisce alla politica della 'Unica Cina ed è disposto a promuovere un maggiore sviluppo del partenariato strategico», promuovendo un commercio equo e la pace nel mondo e affrontando le sfide come il cambiamento climatico.

Xi e Merz «hanno inoltre avuto uno scambio di opinioni sulla crisi ucraina».