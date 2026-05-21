Il cancelliere tedesco Friedrich Merz. (Foto archivio) Keystone

In una lettera indirizzata ai leader dell'Ue il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea, prima della sua piena adesione che richiederà tempo.

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«È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica», scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di «membro associato», un «passo decisivo» prima dell'adesione a pieno titolo.

Merz ha chiarito nella missiva che la sua proposta non trattava affatto di un'adesione «leggera» o a prezzo ridotto, data la riluttanza di lunga data dell'Ucraina nei confronti di varie proposte volte a ritardare il suo processo di adesione. Il presidente Volodymyr Zelensky auspica la «piena adesione» all'Ue, preferibilmente entro il 2027.

Il cancelliere inoltre ha spiegato che lo status di «membro associato» consentirebbe all'Ucraina di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dell'Ue, di avere un commissario europeo «associato» senza portafoglio e membri «associati» del Parlamento europeo senza diritto di voto.

All'Ucraina è stato concesso lo status ufficiale di Paese candidato all'adesione all'Ue nel dicembre 2023, ma i negoziati di adesione sono bloccati da allora a causa del veto dell'Ungheria di Viktor Orban. La vittoria di Peter Magyar alle elezioni ungheresi del 12 aprile ha cambiato la situazione e la Germania e la maggior parte degli altri Paesi dell'Ue sperano che questi negoziati inizino ufficialmente, sebbene siano già in corso colloqui informali con Kiev.

Si prevede che questi negoziati saranno lunghi e difficili, soprattutto per quanto riguarda l'agricoltura. L'Ucraina è un importante produttore agricolo e il suo peso economico è motivo di preoccupazione per alcuni Paesi, tra cui la Francia.