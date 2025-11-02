  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Messico Almeno 23 morti nell'incendio in un negozio a Hermosillo, nel nord del paese

SDA

2.11.2025 - 08:59

Il rogo si è verificato quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei morti, la celebrazione messicana relativa al ricordo dei defunti.
Il rogo si è verificato quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei morti, la celebrazione messicana relativa al ricordo dei defunti.
Keystone

Almeno 23 persone sono morte e decine sono rimaste gravemente ferite in seguito a un incendio scoppiato ieri pomeriggio (ora locale) in un negozio situato nel centro di Hermosillo, capitale dello Stato messicano di Sonora.

Keystone-SDA

02.11.2025, 08:59

02.11.2025, 09:05

Il rogo si è verificato intorno alle 15.00, quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei morti, la celebrazione messicana relativa al ricordo dei defunti.

Secondo un bilancio ufficiale, tra le vittime ci sono almeno otto minorenni, due donne incinte, diversi anziani e alcuni dipendenti del negozio.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Da Paese più pericoloso al mondo a paradiso di vacanze economiche
Risolto il mistero dei cani blu nella zona di Chernobyl
Ecco cosa ha rotto il matrimonio «perfetto» tra Lily Allen e David Harbour

Altre notizie

Critiche al Governo. In 80'000 a Tel Aviv per i 30 anni dall'assassinio dell'ex premier israeliano Rabin

Critiche al GovernoIn 80'000 a Tel Aviv per i 30 anni dall'assassinio dell'ex premier israeliano Rabin

Gran Bretagna. Aggressioni con coltello su un treno diretto a Londra: almeno 10 feriti e 2 arresti

Gran BretagnaAggressioni con coltello su un treno diretto a Londra: almeno 10 feriti e 2 arresti

Israele. Katz: «Aumenteremo gli attacchi sugli Hezbollah in Libano»

IsraeleKatz: «Aumenteremo gli attacchi sugli Hezbollah in Libano»