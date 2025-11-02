MessicoAlmeno 23 morti nell'incendio in un negozio a Hermosillo, nel nord del paese
2.11.2025 - 08:59
Almeno 23 persone sono morte e decine sono rimaste gravemente ferite in seguito a un incendio scoppiato ieri pomeriggio (ora locale) in un negozio situato nel centro di Hermosillo, capitale dello Stato messicano di Sonora.
Il rogo si è verificato intorno alle 15.00, quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei morti, la celebrazione messicana relativa al ricordo dei defunti.
Secondo un bilancio ufficiale, tra le vittime ci sono almeno otto minorenni, due donne incinte, diversi anziani e alcuni dipendenti del negozio.