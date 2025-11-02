Il rogo si è verificato quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei morti, la celebrazione messicana relativa al ricordo dei defunti. Keystone

Almeno 23 persone sono morte e decine sono rimaste gravemente ferite in seguito a un incendio scoppiato ieri pomeriggio (ora locale) in un negozio situato nel centro di Hermosillo, capitale dello Stato messicano di Sonora.

Keystone-SDA SDA

Il rogo si è verificato intorno alle 15.00, quando il negozio era pieno di clienti per lo shopping del giorno di paga e prima del Giorno dei morti, la celebrazione messicana relativa al ricordo dei defunti.

Secondo un bilancio ufficiale, tra le vittime ci sono almeno otto minorenni, due donne incinte, diversi anziani e alcuni dipendenti del negozio.