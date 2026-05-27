  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Epidemie Messico, controlli per il virus Ebola in vista della Coppa del Mondo

SDA

27.5.2026 - 07:09

Test per controllare l'ebola in Messico in vista dei mondiali di calcio.
Test per controllare l'ebola in Messico in vista dei mondiali di calcio.
Keystone

Il ministero della Salute messicano intensificherà le ispezioni negli aeroporti e la vigilanza epidemiologica per il focolaio di ebola in Africa, in previsione dei Mondiali di calcio del 2026 organizzati con Stati Uniti e Canada.

Keystone-SDA

27.05.2026, 07:09

27.05.2026, 07:36

Il ministro David Kershenobich ha assicurato che nella nazione non ci sono infezioni sospette e che il pericolo di diffusione è «molto basso».

Ha esortato chi ha visitato la Repubblica Democratica del Congo, l'Uganda o il Sud Sudan negli ultimi 21 giorni a rinviare il viaggio verso il territorio messicano.

Sottolineando che il contagio avviene per contatto diretto, ha affermato: «È meglio prevenire, ma abbiamo tutte le capacità qualora si presentasse qualche caso».

Saranno applicati protocolli medici e verifiche documentali sui passeggeri, in stretto coordinamento internazionale.

La presidente Claudia Sheinbaum ha precisato che gli ingressi non verranno bloccati automaticamente: «Ci devono essere alcune misure sanitarie particolari concordate con il Paese di origine perché, evidentemente, se c'è un problema di malattia contagiosa, bisogna adottare dei filtri».

Africa. L'OMS chiede interventi urgenti per l'epidemia di Ebola nei Paesi confinanti con il Congo

AfricaL'OMS chiede interventi urgenti per l'epidemia di Ebola nei Paesi confinanti con il Congo

I più letti

Charlize Theron e quel rimpianto su ogni set: «Vorrei rigirare le prime tre settimane»
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
William racconta la sua quotidianità: «Louis spalma la marmellata in auto»
Belen Rodriguez perde l'«Isola dei Famosi»? Ecco chi potrebbe soffiarle la conduzione del reality
Biasca: «L'obiettivo è di crescere a ogni partita», Hischier: «Siamo esattamente dove volevamo essere»

Altre notizie

Medio Oriente. Muhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso?

Medio OrienteMuhammad Odeh, capo dell'ala militare di Hamas è stato ucciso?

Quant'è lontano l'accordo?. Gli USA attaccano ancora in Iran, poi Khamenei minaccia vendetta: ecco il punto della situazione

Quant'è lontano l'accordo?Gli USA attaccano ancora in Iran, poi Khamenei minaccia vendetta: ecco il punto della situazione

Controllo dal medico. «È tutto perfetto»: Trump risponde alle speculazioni sulla sua salute dopo il check-up

Controllo dal medico«È tutto perfetto»: Trump risponde alle speculazioni sulla sua salute dopo il check-up