Test per controllare l'ebola in Messico in vista dei mondiali di calcio. Keystone

Il ministero della Salute messicano intensificherà le ispezioni negli aeroporti e la vigilanza epidemiologica per il focolaio di ebola in Africa, in previsione dei Mondiali di calcio del 2026 organizzati con Stati Uniti e Canada.

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Il ministro David Kershenobich ha assicurato che nella nazione non ci sono infezioni sospette e che il pericolo di diffusione è «molto basso».

Ha esortato chi ha visitato la Repubblica Democratica del Congo, l'Uganda o il Sud Sudan negli ultimi 21 giorni a rinviare il viaggio verso il territorio messicano.

Sottolineando che il contagio avviene per contatto diretto, ha affermato: «È meglio prevenire, ma abbiamo tutte le capacità qualora si presentasse qualche caso».

Saranno applicati protocolli medici e verifiche documentali sui passeggeri, in stretto coordinamento internazionale.

La presidente Claudia Sheinbaum ha precisato che gli ingressi non verranno bloccati automaticamente: «Ci devono essere alcune misure sanitarie particolari concordate con il Paese di origine perché, evidentemente, se c'è un problema di malattia contagiosa, bisogna adottare dei filtri».