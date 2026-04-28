  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Criminalità Messico: dietro all'arresto di «El Jardinero» forse un tradimento nel Cartello di Jalisco Nuova Generazione

SDA

28.4.2026 - 09:34

Duro colpo per il Cartello di Jalisco
Duro colpo per il Cartello di Jalisco
Keystone

La cattura di Audias Flores Silva, alias «El Jardinero» (Il Giardiniere, ndr), è un duro colpo per i vertici del Cartello di Jalisco Nuova Generazione (Cjng).

Keystone-SDA

28.04.2026, 09:34

28.04.2026, 09:53

Tuttavia, non è ancora chiaro se l'arresto sia stato motivato da informazioni di intelligence del governo degli Stati Uniti o se si sia trattato di un tradimento interno all'organizzazione criminale, volto a eliminare uno dei principali pretendenti alla successione del potere di Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho».

Lo scrive El Sol del Mexico, che cita l'esperto di sicurezza nazionale David Saucedo.

Violenze. Ecco chi era «El Mencho», il boss della droga la cui morte ha gettato il Messico nel caos

ViolenzeEcco chi era «El Mencho», il boss della droga la cui morte ha gettato il Messico nel caos

Secondo l'esperto, la strategia contro il Cjng presenta le stesse caratteristiche delle azioni intraprese contro il Cartello di Sinaloa.

USA e Messico vogliono dividere il cartello?

Questo perché la cattura nel luglio 2014 di Ismael «El Mayo» Zambada scatenò una guerra civile tra «Los Chapitos»  e «La Mayiza», che portò alla frammentazione dell'organizzazione criminale.

«Los Chapitos» sono una fazione del cartello di Sinaloa formato dai figli di Joaquín «El Chapo» Guzman, mentre «La Mayiza» è un'altra potente fazione del cartello di Sinaloa fedele alla famiglia del co-fondatore «El Mayo».

«Mi sembra che l'obiettivo del Messico e degli Stati Uniti, senza dichiararlo esplicitamente, fosse quello di provocare la stessa cosa: una frattura all'interno del Cartello di Jalisco».

Ma riferendosi ad articoli del Wall Street Journal, secondo i quali la successione nel Cartello di Jalisco si era risolta a favore di Juan Carlos Valencia, per Saucedo la cosa avrebbe eroso le aspirazioni di El Jardinero.

Visti i frequenti tradimenti nei gruppi criminali messicani, «non escluderei che all'interno dello stesso Jalisco, per sbarazzarsi di lui lo abbiano tradito e abbiano fornito le sue coordinate in modo che potesse essere arrestato», ha aggiunto.

Ecco chi è. Arrestato in Messico uno dei dieci latitanti più ricercati d'Europa

Ecco chi èArrestato in Messico uno dei dieci latitanti più ricercati d'Europa

I più letti

Lidi italiani sotto attacco: si avvicina uno stravolgimento totale
Colpo di scena al Grande Fratello Vip: arriva Valeria Marini e scoppia il gelo
Ecco chi è davvero Giulio Berruti, il nuovo amore di Michelle Hunziker
Il figlio di Brigitte Nielsen racconta tutto in TV: «Non mi risponde più»
Una colombiana è rimasta incinta di due uomini contemporaneamente, ecco com'è possibile

Altre notizie

Mobilità. Lanciata iniziativa per tassare trasporto aereo e favorire ferrovia

MobilitàLanciata iniziativa per tassare trasporto aereo e favorire ferrovia

Sessione speciale. CN: no a un riconoscimento dello Stato di Palestina

Sessione specialeCN: no a un riconoscimento dello Stato di Palestina

Ticker Medio Oriente. Le Borse europee aprono al ribasso, pesa l'incertezza - «Trump scettico sulla proposta dell'Iran per Hormuz»

Ticker Medio OrienteLe Borse europee aprono al ribasso, pesa l'incertezza - «Trump scettico sulla proposta dell'Iran per Hormuz»