  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Politica Per il New York Times Trump vuole inviare in Messico militari nei blitz contro i narcos

SDA

16.1.2026 - 09:01

La presidente messicana Sheinbaum ha però per ora respinto l'ipotesi.
La presidente messicana Sheinbaum ha però per ora respinto l'ipotesi.
Keystone

Secondo quanto riportato dal New York Times, l'amministrazione Trump sta facendo pressione affinché soldati americani o ufficiali della Cia possano accompagnare l'esercito messicano nelle incursioni contro i laboratori clandestini di droga.

Keystone-SDA

16.01.2026, 09:01

16.01.2026, 09:31

Il piano prevedrebbe che la guida delle missioni resti alla Difesa messicana, con il personale statunitense impegnato a fornire supporto tattico e intelligence direttamente in prima linea.

Tuttavia, il governo di Claudia Sheinbaum ha respinto l'ipotesi di operazioni congiunte armate sul proprio territorio. Il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch, ha precisato che attualmente gli statunitensi nel Paese sono meno di cento, operano disarmati e hanno il divieto assoluto di partecipare ad azioni sul campo.

Le fonti citate dal quotidiano avvertono che un'eccessiva insistenza da parte di Washington potrebbe compromettere la cooperazione bilaterale costruita negli ultimi decenni.

I più letti

Inquilino viene sfrattato «per uso personale» e nell'appartamento ora ci vive «Bob Dylan»
I fascicoli dell'inchiesta sull'inferno di Crans-Montana sollevano nuovi interrogativi
Loredana Lecciso: «Con Al Bano storia complicata, sui ritocchini han esagerato»
Il passaporto svizzero è ora uno dei più potenti al mondo, ecco perché
Ecco perché il grande piano di Trump per il petrolio venezuelano non funzionerà

Altre notizie

Medio Oriente. Trump: «Formato il Consiglio di pace per Gaza, a breve i nomi»

Medio OrienteTrump: «Formato il Consiglio di pace per Gaza, a breve i nomi»

Venezuela. Machado: «Ho consegnato la medaglia del mio premio Nobel a Trump». Lui: «Grazie Maria»

VenezuelaMachado: «Ho consegnato la medaglia del mio premio Nobel a Trump». Lui: «Grazie Maria»

«La risposta non mi è piaciuta». Ecco perché il grande piano di Trump per il petrolio venezuelano non funzionerà

«La risposta non mi è piaciuta»Ecco perché il grande piano di Trump per il petrolio venezuelano non funzionerà