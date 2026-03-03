MessicoSepolto il boss «El Mencho», per lui son arrivate oltre 500 corone anonime
3.3.2026 - 09:45
I resti di Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, detto «El Mencho», leader del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sono stati trasferiti ieri al pantheon Recinto della Pace di Zapopan, in Messico.
Lo riferiscono i principali media messicani, precisando che al cimitero della città di circa 1,5 milioni di abitanti nello Stato di Jalisco, nell'area metropolitana di Guadalajara, sono state recapitate oltre 500 corone anonime.
Tra queste figurava anche un imponente allestimento floreale a forma di gallo, richiamo al soprannome attribuito dai suoi sostenitori, a El Mencho, considerato fino alla sua morte il narcotrafficante più ricercato del paese latinoamericano.