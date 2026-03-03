  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Messico Sepolto il boss «El Mencho», per lui son arrivate oltre 500 corone anonime

SDA

3.3.2026 - 09:45

Il feretro di El Mencho è stato trasferito al cimitero Recinto de la Paz di Zapopan.
Il feretro di El Mencho è stato trasferito al cimitero Recinto de la Paz di Zapopan.
Keystone

I resti di Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, detto «El Mencho», leader del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sono stati trasferiti ieri al pantheon Recinto della Pace di Zapopan, in Messico.

Keystone-SDA

03.03.2026, 09:45

03.03.2026, 09:52

Lo riferiscono i principali media messicani, precisando che al cimitero della città di circa 1,5 milioni di abitanti nello Stato di Jalisco, nell'area metropolitana di Guadalajara, sono state recapitate oltre 500 corone anonime.

Tra queste figurava anche un imponente allestimento floreale a forma di gallo, richiamo al soprannome attribuito dai suoi sostenitori, a El Mencho, considerato fino alla sua morte il narcotrafficante più ricercato del paese latinoamericano.

I più letti

Carlo Conti spiazza tutti: «Ecco chi è il vero vincitore di Sanremo 2026»
Il caso DiDomenico si arricchisce di un nuovo episodio
Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
È morto il boss di «Cosa Nostra» Nitto Santapaola, mandante della strage di Capaci
Vietato l'ingresso in Svizzera alla popstar albanese Soni Malaj, ecco perché

Le ultime su «El Mencho»

Violenze. Ecco chi era «El Mencho», il boss della droga la cui morte ha gettato il Messico nel caos

ViolenzeEcco chi era «El Mencho», il boss della droga la cui morte ha gettato il Messico nel caos

Morto il boss della droga. «El Mencho» tradito dalla visita all'amante, il Messico precipita nel caos

Morto il boss della droga«El Mencho» tradito dalla visita all'amante, il Messico precipita nel caos

Coinvolto anche Trump. Servizi segreti, elicotteri e lanciarazzi: ecco com'è andata la caccia di «El Mencho»

Coinvolto anche TrumpServizi segreti, elicotteri e lanciarazzi: ecco com'è andata la caccia di «El Mencho»

Altre notizie

Ticker Medio Oriente. Colpito il Palazzo Golestan di Teheran, patrimonio UNESCO - Netanyahu: «L'Iran stava costruendo nuovi siti nucleari»

Ticker Medio OrienteColpito il Palazzo Golestan di Teheran, patrimonio UNESCO - Netanyahu: «L'Iran stava costruendo nuovi siti nucleari»

Stati Uniti. Clinton rompe il silenzio sugli Epstein Files: «Non sapevo della foto nella vasca»

Stati UnitiClinton rompe il silenzio sugli Epstein Files: «Non sapevo della foto nella vasca»

Cosa è successo nella notte?. Droni colpiscono l'ambasciata USA a Riad, Trump annuncia ritorsioni

Cosa è successo nella notte?Droni colpiscono l'ambasciata USA a Riad, Trump annuncia ritorsioni