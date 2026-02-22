Ucciso dall'esercito il capo del cartello di Jalisco Nueva Generación

MessicoUcciso dall'esercito il capo del cartello di Jalisco Nueva Generación
22.2.2026 - 19:25
Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación, è stato ucciso oggi nel corso di un'operazione dell'esercito.
Lo riferisce il quotidiano Milenio citando «fonti del governo di primo livello». Secondo tali fonti, Nemesio Oseguera Cervantes – meglio conosciuto come «El Mencho» – è stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello stesso stato di Jalisco.