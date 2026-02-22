  1. Clienti privati
Messico Ucciso dall'esercito il capo del cartello di Jalisco Nueva Generación

SDA

22.2.2026 - 19:25

Il luogo della sparatoria che ha portato alla morte del "Mencho", il più ricercato fra i narcotrafficanti messicani.
Keystone

Il leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico, il Cartello Jalisco Nueva Generación, è stato ucciso oggi nel corso di un'operazione dell'esercito.

Lo riferisce il quotidiano Milenio citando «fonti del governo di primo livello». Secondo tali fonti, Nemesio Oseguera Cervantes – meglio conosciuto come «El Mencho» – è stato intercettato e ucciso nei pressi della località di Tapalpa, nello stesso stato di Jalisco.

Ucciso dall'esercito il capo del cartello di Jalisco Nueva Generación

