Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, ha commentato le parole espresse da Donald Trump nel suo ultimo comizio. Keystone

Parole «sconsiderate». Così il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha definito le dichiarazioni dell'ex presidente Usa Donald Trump sulla possibilità di non difendere i Paesi dell'Alleanza che non in regola con le loro contribuzioni.

Michel ha commentato le parole di Trump su X ricordando che «l'Alleanza Atlantica sostiene la sicurezza e la prosperità degli americani, dei canadesi e degli europei da 75 anni. Delle dichiarazioni avventate sulla sicurezza della Nato e sulla solidarietà prevista dall'articolo 5 del trattato atlantico servono solo agli interessi di Putin e non portano né maggiore sicurezza né più pace nel mondo».

Al contrario, per il presidente del Consiglio Europeo, parole come quelle di Trump sottolineano ancora una volta «la necessità e l'urgenza, per l'Ue, di sviluppare una sua autonomia strategica e di investire nella difesa».

L'articolo 5 del trattato atlantico prevede che qualsiasi attacco armato contro uno degli alleati venga considerato come un attacco all'intera alleanza e che ciascun Paese prende le adeguate misure per intervenire in soccorso del Paese sotto attacco.

SDA