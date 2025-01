Michelle Obama sarà la grande assente all'insediamento di Trump, ma perché?

L'ex first lady Michelle Obama (foto d'archivio). Charles Rex Arbogast/AP/dpa

Michelle Obama non parteciperà all'insediamento di Donald Trump. Il 9 gennaio non ha nemmeno presenziato al funerale di Jimmy Carter. Le sue assenze danno adito a speculazioni sulle motivazioni: si tratta di un dissenso politico oppure di problemi personali o familiari?

Barack Obama, Donald Trump, Hillary Clinton e Joe Biden: i grandi nomi della politica statunitense si sono riuniti la scorsa settimana nella Cattedrale nazionale di Washington per dare l'addio all'ex presidente Jimmy Carter.

Ma gli orologi politici stanno girando velocemente: tra pochi giorni un altro grande evento entrerà nel vivo. Con l'insediamento di Trump come 47mo presidente degli Stati Uniti, sta per iniziare un nuovo capitolo della storia del Paese e un altro appuntamento per l'élite politica.

La grande assente a tutto questo? Michelle Obama. La moglie dell'ex presidente non ha presenziato al primo e non lo farà al secondo evento pubblico. La sua assenza al funerale di Carter ha scatenato una serie di speculazioni.

Il suo ufficio ha detto che stava inviando «pensieri e preghiere» alla famiglia del defunto, ma non ha fornito una ragione specifica. La CNN ha riferito che non ha potuto partecipare a causa di una vacanza prolungata alle Hawaii.

Un'espressione delle proprie convinzioni politiche?

Mercoledì sera, l'ufficio di Obama ha annunciato che Michelle non sarà presente alla cerimonia di giuramento di Trump. «L'ex presidente Barack Obama ha confermato la sua presenza alla cerimonia. L'ex first lady Michelle non parteciperà all'imminente inaugurazione», si legge in un comunicato, secondo quanto riportato dal New York Times.

Queste decisioni hanno dato adito a speculazioni. Gli osservatori politici statunitensi sospettano che la sua assenza all'insediamento sia un'espressione del suo disappunto nei confronti di Trump e delle sue politiche.

Nella sua autobiografia «Becoming», l'ex first lady ha criticato aspramente il tycoon, in particolare per la sua campagna birther, che ha messo in discussione la legittimità della presidenza di suo marito. Nella sua biografia ha scritto che non lo avrebbe «mai perdonato» per questo.

«Dov'è Michelle Obama?»

Non è chiaro se il suo disappunto nei confronti del nuovo presidente e della sua elezione sia stato effettivamente il fattore decisivo della sua decisione. Secondo il portale Glamour è anche possibile che motivi personali o familiari abbiano portato alla sua assenza.

Una cosa è chiara: il «bidone» di Michelle sta preoccupando la popolazione statunitense. Nelle ore successive al funerale di Carter, il defunto presidente degli Stati Uniti non è stato il termine più cercato su Google, secondo il First Post.

Al contrario, il motore di ricerca statunitense si è trovato di fronte a un'altra domanda che è stata posta oltre 100'000 volte: «Dov'è Michelle Obama?».