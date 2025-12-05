  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Protesta Migliaia di ragazzi in strada contro la leva in Germania

SDA

5.12.2025 - 19:33

La protesta a Berlino.
La protesta a Berlino.
Keystone

Migliaia di ragazzi hanno protestato in Germania contro la riforma della leva passata oggi in Parlamento, marinando la scuola. Lo «sciopero contro il servizio militare obbligatorio» ha toccato molte città tedesche.

Keystone-SDA

05.12.2025, 19:33

05.12.2025, 19:38

Stando alla polizia a Berlino circa 3.000 dimostranti hanno attraversato le strade del quartiere di Kreuzberg. Alla manifestazione hanno partecipato anche tanti genitori con figli piccoli e delle scuole elementari. Circa 2.000 ragazzi hanno sfilato anche in città come Dresda, Lipsia e Chmenitz. Manifestazioni anche a Monaco, Stoccarda, Friburgo e Heidelberg.

La riforma passata stamani in Parlamento lascia il sevizio militare volontario, ma prevede che, nel caso in cui non si raggiunga il numero di persone necessario al fabbisogno di riservisti e personale della Bundeswehr, si approverà una nuova legge, aggiungendo un meccanismo di obbligatorietà.

I più letti

Sfida con l'Italia possibile: ecco le avversarie della Svizzera ai Mondiali 2026
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Odermatt chiude quinto il super G a Beaver Creek
È morto Frank Gehry, l'archistar del Guggenheim di Bilbao
Trump scarica l'Europa: «Ha aspettativa irrealistiche sulla guerra in Ucraina»

Altre notizie

Stati Uniti. Trump scarica l'Europa: «Ha aspettativa irrealistiche sulla guerra in Ucraina»

Stati UnitiTrump scarica l'Europa: «Ha aspettativa irrealistiche sulla guerra in Ucraina»

Guerra in Medio Oriente. Trump accelera: «A Gaza c'è la pace, presto inizierà la fase 2»

Guerra in Medio OrienteTrump accelera: «A Gaza c'è la pace, presto inizierà la fase 2»

India - Russia. Modi rafforza l'asse con «l'amico Putin», ma di pace in Ucraina si parla poco

India - RussiaModi rafforza l'asse con «l'amico Putin», ma di pace in Ucraina si parla poco